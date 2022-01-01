Alyona Alyona и ее возлюбленный в смешных ретро-образах поздравили фанатов с Новым годом

Также артистка рассказала, за что благодарна 2021 году.
2021 год принес реп-исполнительнице Alyona Alyona (Алена Савраненко) очень ценный подарок - она встретила своего возлюбленного, тоже музыканта, Дениса Yoxden.
Влюбленные впервые будут отмечать Новый год вместе. Сделает это пара в Стамбуле, вместе с родителями Дениса.
В конце года принято подводить итоги. Савраненко не стала пренебрегать этой традицией, и рассказала, каким для нее был 2021-ый: "2021, ЧТО ТЫ НАДЕЛАЛ⁉️ Ты перевернул мою жизнь с ног на голову. Ты подкинул мне кучу разных испытаний и жизненных экзаменов, но я безгранично благодарна за то, что ты подарил мне любовь всей моей жизни. Теперь я могу делиться своими чувствами и проживать все свои события вместе с @yoxden❤️".
Затем Alyona Alyona от себя и от своего возлюбленного поздравила фанатов с наступающим годом: "Крутой год… Я искренне желаю, чтобы 2022 год был еще круче для всех нас. Сегодня мы с Денисом поздравляем вас вдвоем и желаем вам:
- двойную дозу счастья
- двойную дозу здоровья
- двойную дозу самых ярких эмоций
- чтобы мечты сбывались вдвое быстрее
- и работалось вам вдвое легче.
Любим вас и очень крепко обнимаем! Целюлем, с наступающим Новым годом!❤️"
Итоги года и поздравления Савраненко сопроводила забавным снимком с Денисом: на фото пара позирует в ретро-образах на фоне фейерверков.
Читайте такжеРэп-исполнительницу Alyona Alyona ограбили в киевском метро
Ранее Кэти Перри в горячем мини-платье нацедила пиво прямо из своих "банок" во время концерта.
Другие интересные новости:
- Юрий Горбунов показал редкие кадры Осадчей с ее старшим сыном от первого брака
- Новоиспеченный отец Роман Сасанчин рассказал, как себя чувствуют жена и ребенок после родов
- Каким будет новогодний Вечерний Квартал: музыкальные сюрпризы, стриптиз и костюм елки
- Ольга Сумская показала, как и с кем отмечала Новый год 25 лет назад
- Жена Дмитрия Комарова сделала ему неожиданный, но желанный новогодний сюрприз