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Alyona Alyona и ее возлюбленный в смешных ретро-образах поздравили фанатов с Новым годом

1 января 2022, 01:17
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Также артистка рассказала, за что благодарна 2021 году.

Alyona Alyona и Денис Yoxden впервые встречают Новый год вместе / instagram.com/alyona.alyona.official

2021 год принес реп-исполнительнице Alyona Alyona (Алена Савраненко) очень ценный подарок - она встретила своего возлюбленного, тоже музыканта, Дениса Yoxden.

Влюбленные впервые будут отмечать Новый год вместе. Сделает это пара в Стамбуле, вместе с родителями Дениса.

В конце года принято подводить итоги. Савраненко не стала пренебрегать этой традицией, и рассказала, каким для нее был 2021-ый: "2021, ЧТО ТЫ НАДЕЛАЛ⁉️ Ты перевернул мою жизнь с ног на голову. Ты подкинул мне кучу разных испытаний и жизненных экзаменов, но я безгранично благодарна за то, что ты подарил мне любовь всей моей жизни. Теперь я могу делиться своими чувствами и проживать все свои события вместе с @yoxden❤️".

Затем Alyona Alyona от себя и от своего возлюбленного поздравила фанатов с наступающим годом: "Крутой год… Я искренне желаю, чтобы 2022 год был еще круче для всех нас. Сегодня мы с Денисом поздравляем вас вдвоем и желаем вам:

  • двойную дозу счастья
  • двойную дозу здоровья
  • двойную дозу самых ярких эмоций
  • чтобы мечты сбывались вдвое быстрее
  • и работалось вам вдвое легче.

Любим вас и очень крепко обнимаем! Целюлем, с наступающим Новым годом!❤️"

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Итоги года и поздравления Савраненко сопроводила забавным снимком с Денисом: на фото пара позирует в ретро-образах на фоне фейерверков.

Alyona Alyona и Денис Yoxden поздравляют фанатов с Новым Годом / instagram.com/alyona.alyona.official

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