Певица Алсу подала на развод после 18 лет брака.

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Певица Алсу прокомментировала развод / Коллаж Главред, фото Instagram/alsou_a

Российские пропагандистские СМИ подловили певицу Алсу и попробовали разузнать у нее подробности ее личной жизни. В частности, их интересовали подробности развода с ее пока еще мужем Яном Абрамовым.

Как пишет Стархит, звезда появилась на пре-пати фестиваля Best Music Fest на 84 этаже в башне "Око" в Москва-Сити, событие пройдет в Дубае в начале ноября.

На вечеринке Алсу пребывала в замечательном настроении и выглядела роскошно. На вопрос о переменах в личной жизни, Алсу коротко ответила, что у нее все хорошо и комментировать свой развод она не собирается.

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"Все хорошо! Я не комментирую, но все хорошо", — отрезала она.

Кто такая Алсу Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину.

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Напомним, ранее российская певица Алсу, которая также как и многие звезды молчит о войне в Украине, впервые засветила на видео своего сына Рафаэль, которого она скрывает от публики почти 7 лет.

Ранее также российские СМИ рассекретили причину развода российской певицы Алсу Абрамовой с ее мужем Яном. Алсу была недовольна своим супругом уже давно. На фоне слухов об изменах Абрамова, он практически не жил дома, а появлялся там "наездами".

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