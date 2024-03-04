Алла Пугачева показала, как пляшет под украинскую народную песню

Примадонна заставила недоброжелателей из страны-оккупанта дрожать от ярости и возмущения.

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Алла Пугачева устроила праздник под украинскую песню "Ой на горі два дубки" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey

Едва хейтеры Аллы Пугачевой и ее семьи успокоились после выхода у артистки новой песни, Примадонна решила их "добить" новым счастливым видео, которое появилось в ее блоге в Instagram.

3 марта оказалось для артистки двойным праздником: день выхода первой за много лет новой песни, и День желтых цветов - торжество, посвященное началу весны, которое Пугачева придумала сама не один десяток лет назад. Оба этих события она отпраздновала с размахом.

Так артистка показала, как пританцовывает на яхте в нежном кежуал-образе - светлая джинсовая куртка, белая футболка, тонкое сверкающее ожерелье и нюдовый макияж с акцентом на улыбку. Которую Пугачева, к слову, без устали демонстрировала в камеру.

видео дня

Стоит отметить, что она и ее друзья гуляли под украинскую народную музыку - песню "Ой на горі два дубки". "Круто отгуляли "Первое Воскресение Весны"! Спасибо всем за цветы, за поздравления и ежедневную радость от моих верных поклонников, живем дальше. Не беспокойтесь за меня!!!" - пишет Алла Пугачева под роликом.

Смотрите видео, на котором Алла Пугачева танцует под "Ой на горі два дубки":

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Ранее муж Примадонны, комик Максим Галкин, показал романтичное фото артистки с необычного ракурса. Пугачева не видела, что ее снимают, из-за чего кадр получился очень живым и естественным.

Другим снимком Аллы Борисовны поделился украинский журналист Дмитрий Гордон. Он снялся с певицей в Киеве в стильных ретро-луках, достойных обложки модного глянца.

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