Алла Кудлай показала редкое фото с единственным сыном - причина

Алла Кудлай тепло обратилась к своему сыну.

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Алла Кудлай обратилась к сыну / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Кудлай

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Алла Кудлай вышла на связь в соцсетях

Певица трепетно поздравила сын с праздником

Украинская известная певица и народная артистка Украины Алла Кудлай впервые за долгое время показала своего сына Максима.

На своей странице в соцсетях Кудлай поздравила Максима с днем рождения и опубликовала фото с ним.

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Певица пожелала единственному сыну здоровья, счастья и скорейшего воссоединения с детьми и женой, которые отправились за границу из-за полномасштабной войны в Украине.

"Максимчик, мой дорогой сыночек! Поздравляю с днем рождения! Будь здоров и счастлив! Сколько бы тебе лет не было, ты всегда, всегда мой ребенок. Проросло посеянное зерно, мы с тобой, родной мой, семья… Да хранит Господь тебя и твою семью везде и всюду, а детки и жена Марточка, как можно скорее вернутся домой, в мирную Украину! С днем рождения, сыночек!", — написала артистка.

Алла Кудлай / инфографика: Главред

Тимур и Инна Мирошниченко - последние новости по теме

Напомним, ранее Главред сообщал, что известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поделился, сколько денег тратит, чтобы удержать троих детей и добавил, что средств должно быть много.

Также стало известно, что Инна Мирошниченко показала, что любовь сделала с их приемным сыном. Она также выложила две фотографии, которые показывают поразительную разницу и демонстрируют, что любовь может сделать с детским сердечком.

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Кто такая Алла Кудлай? Алла Кудлай - украинская певица. Народная артистка Украины. Бывшая солистка Национального заслуженного академического народного хора Украины имени Веревки (1978—1984). Имеет Орден княгини Ольги III степени. Крестная мать Насти Каменских.

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