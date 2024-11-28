Алла Кудлай показала редкое фото с единственным сыном - причина

Вы узнаете:
- Алла Кудлай вышла на связь в соцсетях
- Певица трепетно поздравила сын с праздником
Украинская известная певица и народная артистка Украины Алла Кудлай впервые за долгое время показала своего сына Максима.
На своей странице в соцсетях Кудлай поздравила Максима с днем рождения и опубликовала фото с ним.
Певица пожелала единственному сыну здоровья, счастья и скорейшего воссоединения с детьми и женой, которые отправились за границу из-за полномасштабной войны в Украине.
"Максимчик, мой дорогой сыночек! Поздравляю с днем рождения! Будь здоров и счастлив! Сколько бы тебе лет не было, ты всегда, всегда мой ребенок. Проросло посеянное зерно, мы с тобой, родной мой, семья… Да хранит Господь тебя и твою семью везде и всюду, а детки и жена Марточка, как можно скорее вернутся домой, в мирную Украину! С днем рождения, сыночек!", — написала артистка.
Тимур и Инна Мирошниченко - последние новости по теме
Напомним, ранее Главред сообщал, что известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поделился, сколько денег тратит, чтобы удержать троих детей и добавил, что средств должно быть много.
Также стало известно, что Инна Мирошниченко показала, что любовь сделала с их приемным сыном. Она также выложила две фотографии, которые показывают поразительную разницу и демонстрируют, что любовь может сделать с детским сердечком.
Вас может заинтересовать:
- София Ротару связалась с российскими артистами - причина
- Беглец Олег Винник даст первый за три года концерт - стоимость билетов
- Максим Галкин вернулся к семье и прогулялся с Пугачевой - как она выглядит
Кто такая Алла Кудлай?
Алла Кудлай - украинская певица. Народная артистка Украины. Бывшая солистка Национального заслуженного академического народного хора Украины имени Веревки (1978—1984). Имеет Орден княгини Ольги III степени. Крестная мать Насти Каменских.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред