Алина Гросу публично разделась, чтобы поддержать украинскую сборную по футболу

Алина Гросу / Instagram

Украинская певица Алина Гросу иногда может позволить себе похвастаться перед поклонниками шикарной фигурой и отличной спортивной подготовкой.

Как призналась Гросу в Instagram, победа Украины над Швецией застала ее в ее редкий пляжны день, плотно зажатый между бесконечной работой. Поэтому певица решила побаловать поклонников пляжным фото, и поделиться эмоциями из-за футбольного матча.

"Пока у меня один такой пляжный выходной, хочу написать о том, какое это удовольствие было вчера болеть за нашу команду и теперь уже по-настоящему гордиться. Желаю нам и дальше удачи и профессионализма, было круто", - поделилась певица.

На фото девушка снялась в черном бикини на пляже, украсив образ солнцезащитными очками с белой оправой. Гросу продемонтрировала свои татуировки и натренированную фигуру.

Алина Гросу / Instagram

"Это татуаж?)", "Агонь", "Наши футболисты - молодцы", "Красотка наша", "Невероятная", "Шикарная", "Божественно красивая девушка", - пришли в восторг ее поклонники.

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