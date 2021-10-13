Алина Гросу испугала фанатов переменами во внешности: "Шок-контент!"

Певица и сама удивилась результатам внезапных метаморфоз.
Певица и актриса Алину Гросу решила удивить поклонников кардинальной сменой имиджа. Артистка лишилась своей привычной копны светлых кудрей.
Вместо этого девушка для сторис в своем Instagram-аккаунте примерила образ брюнетки. Такая перемена и для самой Гросу показалась слишком кардинальной.
Алина Гросу выложила короткий видеоролик, в кадре которого позирует с черными как смоль кудрявыми волосами и черными же бровями. На певице минимум макияжа, одета она в черную водолазку.
Вероятно, такая смена прически Гросу не окончательна, и актриса просто решила посмотреть, как будет выглядеть в новом образе. Однако результат ее явно шокировал. В таком виде она стала похожей больше на коллегу по сцене, певицу Настю Каменских, чем на саму себя.
Видеоролик девушка подписала: "Немножко шок-контента!"
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Менее удачным экспериментом во внешности ранее удивила поклонников Регина Тодоренко. Артистка примерила странный парик, из-за чего стала похожей на сбежавшую из психушки.