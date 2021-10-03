В семье певицы Алины Гросу случилось горе

Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу рассказала своим поклонникам о горе в ее семье.

Как написала артистка на своей странице в Instagram, у нее умерла бабушка Клавдия Ивановна.

"Очень-очень больно… умерла моя Клавдия Ивановна, Бабушка Клава, Каваня - так я ее в детстве называла… человек, который растил меня с 9 дней, научил меня ходить, говорить, немножко петь и оставил невероятный след в моем сердце. Буду помнить всегда", - написала Гросу в Instagram.

О причине смерти бабушки Алина ничего не сообщила.

Певица также опубликовала несколько фотографий с родственницей.

Пользователи сети выразили певице свои соболезнования.

Алина Гросу с бабушкой / instagram.com/alina_grosu

Как ранее сообщал Главред, недавно в семье певца Виталия Козловского случилось горе. Умер его отец Виталий Козловский-старший на 75 году жизни.