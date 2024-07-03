Алена Винницкая призналась, чем занимается ее муж во время полномасштабной войны

Экс-ВИА Гра рассказала, где сейчас ее избранник.

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Алена Винницкая новости - Винницкая рассказала про мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alena_vinnitskaya

После двух лет молчания украинская певица и бывшая участница группы ВИА Гра Алена Винницкая вышла на связь с поклонниками, и рассказала, что в ее жизни происходит сейчас. В интервью для Сніданку з 1+1 она сообщила, что работает с собственным благотворительным фондом помощи украинским защитникам.

Не остается в стороне и муж артистки, музыкант Сергей Большой. Винницкая отметила, что он плотно взаимодействует с военными.

Певица рассказала, что Большой служил в "Добробате", затем перебрался в территориальную оборону. Сейчас на него возложена очень серьезная миссия.

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"Сначала он был в "Добробате", потом уже началась тероборона, и мы держали оборону дома. Мы с мамой поддерживали, потому что у нас полон дом был друзей, все наши мужчины, нужно было и кормить, и все это... Было очень много людей, спали все, где можно было увидеть. И уж почти второй год муж занимается медицинской помощью – вывозит раненых", - говорит Алена Винницкая.

Кто такая Алена Винницкая? Алена Винницкая - украинская певица, композитор, автор песен и телеведущая. Бывшая участница группы "ВИА Гра" (2000-2003). Ведущая программы "Звездный путь" на телеканале "Украина".

В 2014 году приняла участие в съемке для благотворительного календаря "Искренние", посвященного украинскому национальному костюму и его популяризации. Все средства от реализации календаря были переданы на помощь раненым бойцам АТО в Киевский военный госпиталь и центр волонтерства Украинского католического университета "Волонтерская Сотня".

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