Александр Зинченко восхитил Сеть милыми фото с женой и крохами-дочурками

Известный футболист, игрок сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко вместе с супругой, экс-телеведущей Владой Седан, показал семейные новогодние праздничные фото.
По всей вероятности, Рождество и Новый год пара отпраздновала в Великобритании. Для того, чтобы запечатлеть счастливые моменты праздника, супруги со своими маленькими дочерьми устроили целую фотосессию.
На фото улыбающиеся родители с двумя детьми попозировали на фоне украшенной елки у себя дома. Александр нежно обнимает двухлетнюю Еву, а Влада держит на руках младшую – Лею.
Также супруги не забыли поздравить своих поклонников с праздником.
"Всем счастливого Нового года!", – написала пара.
Напомним, ранее украинская певица Alyosha (она же Елена Тополя), показала свой дерзкий образ в стиле нулевых. Поклонники не ожидали увидеть артистку в таком непривычном для нее луке.
Также 65-летняя американская певица Мадонна примерила на себя дерзкий образ невесты в первую брачную ночь, и не смогла скрыть обнаженный бюст под фатой.
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