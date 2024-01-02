Александр Зинченко восхитил Сеть милыми фото с женой и крохами-дочурками

Известный футболист Александр Зинченко вместе с супругой Владой Седан восхитили Сеть новогодними фото с двумя дочерьми.

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Александр Зинченко и Влада Седан показали праздничные фото в кругу семьи / коллаж Главред, фото Instagram

Известный футболист, игрок сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко вместе с супругой, экс-телеведущей Владой Седан, показал семейные новогодние праздничные фото.

По всей вероятности, Рождество и Новый год пара отпраздновала в Великобритании. Для того, чтобы запечатлеть счастливые моменты праздника, супруги со своими маленькими дочерьми устроили целую фотосессию.

На фото улыбающиеся родители с двумя детьми попозировали на фоне украшенной елки у себя дома. Александр нежно обнимает двухлетнюю Еву, а Влада держит на руках младшую – Лею.

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Также супруги не забыли поздравить своих поклонников с праздником.

"Всем счастливого Нового года!", – написала пара.

Напомним, ранее украинская певица Alyosha (она же Елена Тополя), показала свой дерзкий образ в стиле нулевых. Поклонники не ожидали увидеть артистку в таком непривычном для нее луке.

Также 65-летняя американская певица Мадонна примерила на себя дерзкий образ невесты в первую брачную ночь, и не смогла скрыть обнаженный бюст под фатой.

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