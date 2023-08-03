Футболист Александр Зинченко стал отцом во второй раз: первые фото младенца

Украинский футболист Александр Зинченко и журналистка Влада Седан в мае объявили, что ожидают второго ребенка. Позже стало известно, что у них будет девочка.
Прогнозы врачей подтвердились, и 2 августа на свет появилась вторая дочь полузащитника. Имя малышки родители пока хранят в секрете, однако уже поделились ее первыми фото в Instagram.
"Добро пожаловать в этот мир, принцесса", - поприветствовали они новорожденную. С новым человеком в их семье Зинченко и Седан уже поздравили Рамина Эсхакзай, Даша Квиткова, футбольный клуб "Арсенал", Григорий Решетник и пр.
Примечательно, что старшая дочь футболиста и журналистки, 2-летняя Ева, появилась на свет 1 августа.
Александр Зинченко и Влада Седан вместе с 2019 года. Они связали себя узами брака в 2020 году, а уже год спустя поприветствовали в этом мире своего первенца.
Ранее экс-ВиаГру и жену Валерия Меладзе Альбину Джанабаеву заподозрили в беременности на фоне слухов про развод с артистом. В Сети активно обсуждают, когда же на свет появится малыш № 4.
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