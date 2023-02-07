Актеры из "Игры престолов" скоро станут родителями

Актеры "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли ждут второго ребенка.
Харингтон, сыгравший Джона Сноу в популярном сериале HBO, объявил захватывающие новости о своем предстоящем прибавлении на "Вечернем шоу с Джимми Фэллоном в главной роли", пишет Page Six.
Харингтон и Лесли стали родителями своего первого ребенка — мальчика — в начале 2021 года.
Говоря о своем двухлетнем сыне, Харингтон сказал ведущему Джимми Фэллону, что их сын "вот-вот испытает шок всей своей жизни", поскольку они собираются "завести ему брата или сестру".
"Я в ужасе", — признался Харингтон. "С первым ребенком ты как будто идешь сквозь облака и танцуешь среди полей ромашек в течение 9 месяцев, ну — мужчина в любом случае".
Харингтон признает, что во второй раз "реальность приходит намного быстрее и ты очень быстро учишься на практике".
Когда его спросили, что его сын думает о новом ребенке, Харингтон признал, что он "концептуально еще не понял этого".
"Мы пытаемся подготовить его к этому, мы указываем на животик Роуз и говорим: "Мамин малыш". А он указывает на свой животик и говорит: "Мой малыш", — сказал Харингтон.
Напомним, ранее стало известно о том, что популярный хореограф и участник первого сезона шоу "Холостяк" Максим Чмерковский, станет отцом во второй раз.
Об этом на своей странице в Instagram поделилась его супруга, американская танцовщица Пета Маргатройд.
"Для меня огромная радость наконец-то сообщить, что мы с Максимом ждем нашего Чмерковского номер 2. После 2 лет постоянной борьбы и душевных страданий, 3 выкидышей и неудачного переноса эмбрионов… у нас здоровая булочка в духовке. Это был шок для всех нас, и мы узнали прямо перед тем, как я собиралась на второй тур ЭКО. Я хочу поблагодарить всех вас, кто был со мной рядом с самого начала. Такое ощущение, что я делюсь этой новостью со своей большой семьей. Спасибо, что поделились своими историями и советами, которые помогли мне пройти мой цикл ЭКО, и спасибо за множество воодушевляющих комментариев и личных сообщений… Я прочитала их все", - написала Пета.
Еще раньше ранее жена экс-холостяка и судьи проекта "Танцы со звездами" Максима Чмерковского Пета Мургатройд поделилась личной драмой.
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