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Актеры из "Игры престолов" скоро станут родителями

7 февраля 2023, 21:44
Актер поделился радостной новостью в эфире одного из популярных шоу.
кадр, игра престолов
Джон Стоун станет отцом во второй раз

Актеры "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли ждут второго ребенка.

Харингтон, сыгравший Джона Сноу в популярном сериале HBO, объявил захватывающие новости о своем предстоящем прибавлении на "Вечернем шоу с Джимми Фэллоном в главной роли", пишет Page Six.

Харингтон и Лесли стали родителями своего первого ребенка — мальчика — в начале 2021 года.

Говоря о своем двухлетнем сыне, Харингтон сказал ведущему Джимми Фэллону, что их сын "вот-вот испытает шок всей своей жизни", поскольку они собираются "завести ему брата или сестру".

"Я в ужасе", — признался Харингтон. "С первым ребенком ты как будто идешь сквозь облака и танцуешь среди полей ромашек в течение 9 месяцев, ну — мужчина в любом случае".

Харингтон признает, что во второй раз "реальность приходит намного быстрее и ты очень быстро учишься на практике".

Когда его спросили, что его сын думает о новом ребенке, Харингтон признал, что он "концептуально еще не понял этого".

"Мы пытаемся подготовить его к этому, мы указываем на животик Роуз и говорим: "Мамин малыш". А он указывает на свой животик и говорит: "Мой малыш", — сказал Харингтон.

Напомним, ранее стало известно о том, что популярный хореограф и участник первого сезона шоу "Холостяк" Максим Чмерковский, станет отцом во второй раз.

Об этом на своей странице в Instagram поделилась его супруга, американская танцовщица Пета Маргатройд.

"Для меня огромная радость наконец-то сообщить, что мы с Максимом ждем нашего Чмерковского номер 2. После 2 лет постоянной борьбы и душевных страданий, 3 выкидышей и неудачного переноса эмбрионов… у нас здоровая булочка в духовке. Это был шок для всех нас, и мы узнали прямо перед тем, как я собиралась на второй тур ЭКО. Я хочу поблагодарить всех вас, кто был со мной рядом с самого начала. Такое ощущение, что я делюсь этой новостью со своей большой семьей. Спасибо, что поделились своими историями и советами, которые помогли мне пройти мой цикл ЭКО, и спасибо за множество воодушевляющих комментариев и личных сообщений… Я прочитала их все", - написала Пета.

Еще раньше ранее жена экс-холостяка и судьи проекта "Танцы со звездами" Максима Чмерковского Пета Мургатройд поделилась личной драмой.

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