Аким Галимов и Маричка Падалко стали лицами проекта "Сенси, що об'єднують"

Маричка Падалко на тематических фотографиях также появится в традиционном крымскотатарском женском платье антер.

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Лицами кампании стали Аким Галимов, а также Маричка Падалко / коллаж Главред, фото пресс-службы 1 + 1

1+1 media выступила партнером проекта по единению украинской и крымскотатарской культур "Сенси, що об'єднують". Кампания разработана общественной организацией "Алем" и фотографиней Екатериной Гузь при поддержке Швейцарии. Инициатива посвящена 15-летию присоединения Украины к Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия и имеет целью продемонстрировать общие для обоих народов ценности.

Лицами кампании от 1+1 media стали продюсер, автор и ведущий проекта "Реальная история" Аким Галимов, а также ведущая телеканала 1+1 Украина и ТСН Маричка Падалко.

Для Акима Галимова, крымского татарина по национальности, участие в этом проекте особенно ценно. В рамках кампании он появится в национальном костюме крымских татар, сопровождающем визуальный ряд орнаментов "Орьнек" с закодированными глубокими смыслами, и пожеланиями. К тому же представляет особые кофейные традиции.

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"Долгое время благодаря кремлевской пропаганде к крымскотатарской культуре в Украине относились как к чему-то чужому, да и вообще знали о ней очень мало. Подобные проекты разбивают стереотипы, показывают, что на самом деле украинцы и крымские татары намного ближе, наши культурные корни формировались на одной и той же земле",- отметил аким.

В свою очередь ведущая Маричка Падалко на тематических фотографиях также появится в традиционном крымскотатарском женском платье антер, головном уборе феска, аксессуарах и украшениях, которые через знаки и символы передают определенную информацию о его обладательнице.

"До этой съемки крымскотатарский наряд я видела лишь издалека, и волновалась, могу ли на съемках хоть немного соответствовать образу. И я никогда не могла подумать, что оно станет настолько родным за несколько часов, будто я была крымской татаркой в прошлой жизни", – добавила Маричка.

Фотографии будут размещаться на ситилайтах в городах-миллионниках, в метро, вагонах поездов. Также кампания будет транслироваться на телевидении и в социальных сетях. Подробнее о проекте можно узнать на сайте.

К тому же окунуться в мир культуры крымских татар каждый желающий сможет со вторника по воскресенье на выставке "Miras. Наследие " в сокровищнице Национального музея истории Украины. Адрес-ул. Лаврская, 9, корпус 12 (территория Национального заповедника "Киево-Печерская лавра").

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