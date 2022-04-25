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Адольф и Ева: почему обручальное кольцо у любовницы Путина Кабаевой - хороший знак для Украины

25 апреля 2022, 03:08

Зная о любви кремлевского тирана к круглым датам и символизму, остается лишь надеяться, что его ожидает судьба другого, не менее известного деспота.

Алина Кабаева показала обручальное кольцо / Коллаж - Reuters / instagram.com/ekaterina_sirotina_official

Российская гимнастка Алина Кабаева в прямом эфире пропутинской программы Время продемонстрировала кольцо на безымянном пальце. Ранее она тщательно скрывала свою личную жизнь и избегала вопросов о замужестве.

Кабаевой приписывают многолетний роман с главой рф владимиром путиным. По неподтвержденным данным она родила кровавому рашистскому тирану троих детей.

В одном из Twitter-аккаунтов появился скриншот из "свежих" выступлений гимнастки. На снимке она на фоне рашистской символики в розовом платье активно жестикулирует руками. На левой заметили обручальное кольцо, которое ей, предположительно, преподнес путин.

Президента страны-агрессора с начала полномасштабного военного вторжения нередко сравнивали с Гитлером - между моделями поведения тиранов можно провести вполне очевидные параллели.

Так, глядя на новое фото любовницы путина, комментаторы увидели в нем хороший знак для Украины, и выразили надежду на скорую кончину кремлевского деспота: Гитлер и его любовница Ева Браун сочетались браком в бункере, 29 апреля 1945 года, а уже 30 апреля совершили двойное самоубийство.

По слухам путин сделал Алине Кабаевой предложение - гимнастка хвастается обручальным кольцом / twitter.com/KermlinRussia

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Ранее стало известно, что США откладывают введение санкций против Алины Кабаевой, так как многие американские чиновники считают, что такой шаг будет воспринят, как личный удар по Путину.

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