Зная о любви кремлевского тирана к круглым датам и символизму, остается лишь надеяться, что его ожидает судьба другого, не менее известного деспота.
Российская гимнастка Алина Кабаева в прямом эфире пропутинской программы Время продемонстрировала кольцо на безымянном пальце. Ранее она тщательно скрывала свою личную жизнь и избегала вопросов о замужестве.
Кабаевой приписывают многолетний роман с главой рф владимиром путиным. По неподтвержденным данным она родила кровавому рашистскому тирану троих детей.
В одном из Twitter-аккаунтов появился скриншот из "свежих" выступлений гимнастки. На снимке она на фоне рашистской символики в розовом платье активно жестикулирует руками. На левой заметили обручальное кольцо, которое ей, предположительно, преподнес путин.
Президента страны-агрессора с начала полномасштабного военного вторжения нередко сравнивали с Гитлером - между моделями поведения тиранов можно провести вполне очевидные параллели.
Так, глядя на новое фото любовницы путина, комментаторы увидели в нем хороший знак для Украины, и выразили надежду на скорую кончину кремлевского деспота: Гитлер и его любовница Ева Браун сочетались браком в бункере, 29 апреля 1945 года, а уже 30 апреля совершили двойное самоубийство.
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Ранее стало известно, что США откладывают введение санкций против Алины Кабаевой, так как многие американские чиновники считают, что такой шаг будет воспринят, как личный удар по Путину.
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