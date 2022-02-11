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Адель станцевала стриптиз в лондонском гей-клубе

11 февраля 2022, 14:54
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Певица оторвалась на всю катушку, отплясывая под популярные хиты.

Адель станцевала у пилона в гей-клубе / instagram.com/adele

Британская певица Адель посетила лондонский гей-клуб под названием Heaven.

Там артистка в окружении друзей смотрела шоу - в клубе проходил конкурс G-A-Y's Porn Idol на лучший танец у пилона. На видео, которые появились в социальных сетях после вечеринки Адель, певица запечатлена танцующей на VIP-балконе под песню It's Raining Men.

Судя по поведению артистки, она была не совсем трезвой, но, похоже, ничуть этого не смущалась, а отрывалась на полную.

Ролик с пританцовывающей Адель, которая со всех сил подпевала популярному хиту, появилось в Twitter на ее фан-аккаунте.

"Адель проживает свою лучшую жизнь", - подписали видео поклонники.

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Позже Адель покинула свой балкончик и спустилась на сцену. Ко всеобщему удивлению и удовольствию певица сперва исполнила несколько сексуальных па вокруг шеста, а затем пообщалась с фанатами.

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Ранее культовый образ зайчика из Playboy повторила известный фэшн-фотограф Соня Плакидюк. Она снялась в эротичном костюме, который подчеркнул ее пышный бюст.

Также сочную грудь засветила экс-ВИА Гра Татьяна Котова - певица в образе а-ля Мэрилин Монро игриво прикрыла обнаженный сосок россыпью разноцветных камней и стразов.

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