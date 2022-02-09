"Вот это балкон!": Соня Плакидюк снялась в эротичном костюме зайчика из Playboy

Соня Плакидюк стала моделью известного фотографа / instagram.com/moi_sofism

Телеведущая и фэшн-фотограф Соня Плакидюк сегодня отмечает свой День рождения.

И как еще могла отпраздновать его такая известная личность украинского шоу-бизнеса? Конечно же, великолепной фотосессией.

Плакидюк, помимо своего невероятного чутья на красивые кадры и мастерства моделинга, также является создательницей и популяризатором собственного стиля, в котором сходятся пин-ап и современные тренды.

Для фотосессии к своему Дню рождения фотограф выбрала образ ретро-зайчика из Playboy - колготки в сеточку, черный корсет, открывающий плечи, с акцентом на грудь и бедра, белый воротничок и манжеты, и, конечно, финальный и самый пикантный аккорд в виде заячьих ушек и хвостика.

"HAPPY BIRTHDAY TO ME! И на правах именинницы желаю каждому быть самым счастливым зайчиком со своим сладким тортиком! А я пошла встречать 33❤️", - подписала фотографии Плакидюк.

Реклама

Соня Плакидюк в костюме зайчика из Playboy / instagram.com/moi_sofism

Снимать именинницу в кокетливом костюме и тортиком в руках посчастливилось Дмитрию Комиссаренко - также известному фотографу, который специализируется на черно-белых съемках и фото в стиле ню.

Соня Плакидюк в костюме зайчика из Playboy / instagram.com/moi_sofism

Читайте такжеРыжая бестия: Екатерина Бужинская поманила пышной грудью в кардинально новом имидже

Ранее модель Анна Неплях в полуобнаженном виде показала свои прелести и пообнималась с розой.

Другие интересные новости: