"Вот это балкон!": Соня Плакидюк снялась в эротичном костюме зайчика из Playboy

Фэшн-фотограф в корсете и с ушками поздравила себя с важным праздником.
Телеведущая и фэшн-фотограф Соня Плакидюк сегодня отмечает свой День рождения.
И как еще могла отпраздновать его такая известная личность украинского шоу-бизнеса? Конечно же, великолепной фотосессией.
Плакидюк, помимо своего невероятного чутья на красивые кадры и мастерства моделинга, также является создательницей и популяризатором собственного стиля, в котором сходятся пин-ап и современные тренды.
Для фотосессии к своему Дню рождения фотограф выбрала образ ретро-зайчика из Playboy - колготки в сеточку, черный корсет, открывающий плечи, с акцентом на грудь и бедра, белый воротничок и манжеты, и, конечно, финальный и самый пикантный аккорд в виде заячьих ушек и хвостика.
"HAPPY BIRTHDAY TO ME! И на правах именинницы желаю каждому быть самым счастливым зайчиком со своим сладким тортиком! А я пошла встречать 33❤️", - подписала фотографии Плакидюк.
Снимать именинницу в кокетливом костюме и тортиком в руках посчастливилось Дмитрию Комиссаренко - также известному фотографу, который специализируется на черно-белых съемках и фото в стиле ню.
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