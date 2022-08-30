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"А почему ноги тоньше рук?": Волочкову покоробило на солнце

30 августа 2022, 02:03

Внешний вид Анастасии Волочковой резко раскритиковали поклонники.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот

Российскую балерину, которая публично поддержала войну РФ против Украины, высмеяли в сети.

На своей страничке в Instagram она опубликовала серию фото, на котором позировала в коротком платье.

На одном из них Волочкова развалилась на лавочке, а ее поклонники уличили балерину в использовании программы для редактирования снимков.

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Также подписчики Анастасии расстроились, что она начала удалять неугодные ей комментарии.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот

"А почему ноги тоньше рук? Фоторедактор по пьяни это страшно. Но чистка комментов, как и накрутка, впечатляют", "Настюха сегодня не в настроении. Все комменты подчистила. Жуткая неуверенность в себе", "Давайте скинемся Насте на обувь, а то всё на одних ходулях ходит", - писали в комментариях под постом.

Напомним, ранее Анастасия Волочкова решила публично поддержать войну РФ против Украины. На своей страничке в Instagram она опубликовала фотоотчет со своего визита в российскую госдуму.

Также мы писали, что Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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