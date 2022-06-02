"А как там зять?": Ольга Сумская нарвалась на критику из-за мужа дочери из Москвы

Ольга Сумская / соцсети

1 июня украинская актриса Ольга Сумская отмечала день рождения своей старшей дочери, из-за которой не раз сталкивалась с хейтом.

Антонина Паперная вместе с мужем и двумя детьми уже долгое время живет в России и ни разу не высказывалась о войне в Украине, развязанной Путиным.

Звезда театра и кино Сумская поделилась в личном аккаунте в Instagram серией архивных и современных фотографий вместе с двумя своими детьми – дочерью Тоней и дочерью Аней.

Ольга Сумская вновь завуалировано затронула тему хейта в адрес ее дочери.

"Дети не должны страдать от того, что кто-то считает их чужими. Они должны жить в мире, который не знает, что такое война, жестокость, боль и насилие. К сожалению, сегодня Украина потеряла сотни детских жизней и это страшная боль для каждого украинца", - отметила в публикации звезда.

В комментариях поклонники поинтересовалисьу Ольги Сумской: "А как зять?".

Правда народная артистка Украины не растерялась и ответила: "Я не в курсе".

Ранее сообщали, что Антонина Паперная проживает в РФ с мужем, явилась на красную дорожку в Москве. При этом она продолжает молчать о войне в Украине.

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