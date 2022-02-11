УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

55-летняя Сальма Хайек показала идеальные ягодицы в мокрых трусиках

11 февраля 2022, 17:00
Прослушать новость
Остановить

Актриса заинтриговала фанатов роскошным видом своего пышного тела.

Сальма Хайек засветила крепкие ягодицы / instagram.com/salmahayek

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек побаловала поклонников соблазнительным видом своих пышных ягодиц.

В социальных сетях артистка нередко выкладывает кадры с профессиональных съемок и красных дорожек, щедро разбавляя их личными снимками преимущественно пикантного содержания.

Так на ее странице в Instagram появилось фото Хайек во время купания в бассейне. 55-летняя актриса в небесно-голубом купальнике совершает широкие махи руками, плавая на животе.

Кадр сделан с верхнего ракурса так, чтобы можно было оценить идеальную фигуру звезды Фриды со всех ракурсов.

Особенно по душе фанатам пришлись пышные ягодицы Сальмы Хайек, которые вынырнули из воды, как два великолепных буйка.

Реклама
Сальма Хайек показала соблазнительные изгибы фигуры в купальнике / instagram.com/salmahayek

Читайте такжеУ Леди Гаги был секс с Сальмой Хайек - из фильма Дом Гуччи вырезали целую любовную линию

Ранее актриса Меган Фокс в БДСМ образе "служанки Дракулы" засветила идеальный бюст в черном корсете с прозрачными вставками.

Также Санта Димопулос снялась в абсолютно прозрачном боди без нижнего белья, через которое просвечивались ее соски и пах.

Другие интересные новости:

viber
шоу-бизнес Сальма Хайек новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «55-летняя Сальма Хайек показала идеальные ягодицы в мокрых трусиках». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 10 февраля 2022: Козерогам – опасность на дороге, Львам – судьбоносная встречаГороскоп на сегодня, 10 февраля 2022: Козерогам – опасность на дороге, Львам – судьбоносная встреча Гороскоп на завтра, 12 февраля 2022: Львам – обман, Скорпионам – проверка на прочность, Козерогам – врагиГороскоп на завтра, 12 февраля 2022: Львам – обман, Скорпионам – проверка на прочность, Козерогам – враги Как сейчас выглядит экс-солистка группы Браво - 59-летняя певица Жанна АгузароваКак сейчас выглядит экс-солистка группы Браво - 59-летняя певица Жанна Агузарова Март может быть с сюрпризами: в Укргидрометцентре уточнили прогноз погоды в Украине весной 2022Март может быть с сюрпризами: в Укргидрометцентре уточнили прогноз погоды в Украине весной 2022 Магнит бедности и болезней: почему ножницы никогда нельзя приносить в домМагнит бедности и болезней: почему ножницы никогда нельзя приносить в дом
18:27

Модный френч маникюр 2022 с потрясающим омолаживающим эффектом

18:24

Государство поможет медучреждениям, которые не в состоянии платить врачам повышенную зарплату - ОП

18:08

"Не похожа на себя": сеть поразило архивное видео с 15-летней блондинкой Дорофеевой

17:59

Разведка США намеренно сообщала о риске вторжения РФ в Украину, чтобы сдержать Путина - CNNВидео

17:56

Ведущий Орла и Решки попал в серьезное ДТП - есть жертвы

Реклама
17:20

России надо дать возможность феерически проигратьмнение

17:19

Киеву грозит свержение правительства - СтолтенбергВидео

17:09

Главный коммунист России загремел в больницу вслед за Жириновским: что известно об их состоянии

17:00

55-летняя Сальма Хайек показала идеальные ягодицы в мокрых трусиках

16:53

Украина дала Кремлю 48 часов на предоставление информации о военной деятельности у границ - КулебаВидео

16:48

Лунный календарь стрижек на март 2022: фартовые дни для новой прически и окрашивания

16:40

6 лет скрывала смерть матери ради соцвыплат: в Хмельницком осудили мошенницу

16:38

Дороже на 35%: в Украине взлетят цены на хлебВидео

16:32

Далеко до конца пандемии: в ВОЗ спрогнозировали новые мутации штаммов COVID-19Видео

15:59

Украинцы смогут сэкономить на отоплении до 60%: Зеленский анонсировал новую программу

15:55

Украина в Берлине отказалась от главного требования РФ о переговорах с боевиками - КулебаВидео

15:33

Личное обязательство: суд оставил меру пресечения Петру ПорошенкоВидео

15:26

Что подарить на 14 февраля: идеи подарков любимому мужчине, детям и подруге

15:22

Еще одна многоэтажка Киева перешла на дрова: в чем проблемаВидео

15:18

В Киеве жестоко избили ветерана АТО из-за замечания, очевидцы не помогли

Реклама
15:03

ДТП с участием кортежа Ярославского: полиция пришла с обысками в дом и гостиницу бизнесменаВидео

14:55

Уникальные идеи для любой хозяйки: что приготовить из масла от шпрот, чтобы блюдо стало неповторимымВидео

14:54

Адель станцевала стриптиз в лондонском гей-клубеВидео

14:47

"Азовсталь" будет поставлять продукцию в Британию: меткомбинат получил сертификат качества

14:41

Зеленский призвал власти разных уровней помочь в формировании сил территориальной обороныВидео

14:20

"Процесс работы разблокирован": Ермак рассказал о сдвигах в работе нормандского форматаВидео

14:12

Полнолуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь бедуВидео

14:09

ДТП с участием кортежа Ярославского: стала известна личность погибшего

13:52

Цены на бензин и дизтопливо в Украине стремительно растут: какие ценники на АЗС

13:27

"Штрафы для ФОПов с кассовыми аппаратами снизят на 90%": в партии Зеленского дали объяснение

13:20

"Позиция Украины непреклонна": Козак обиделся на отказ Ермака вести прямые переговоры с боевикамиВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 12 февраля 2022: Львам – обман, Скорпионам – проверка на прочность, Козерогам – врагиВидео

12:56

Предложение на сцене и секрет Потапа: что зрители увидят в четвертом выпуске шоу Голос країни-12

12:49

"Тир в поле": российские танки застряли в грязи под Ростовом

12:39

"Это просто отвратительно": Путина пристыдили за фразу "терпи, моя красавица" в адрес УкраиныВидео

12:24

Катя Осадчая показала крепкую грудь и пресс в платье с пикантным вырезом

12:23

Мининфраструктуры по программе Зеленского возьмется за модернизацию автомобильных пунктов пропуска на границах

12:19

Путин не будет ждать окончания Олимпийских игр: Блинкен заявил о приближающемся вторжении в УкраинуВидео

12:08

В Одессе мужчина покусал людей из-за сигарет – оттащить смогла только полиция

12:06

Цены на "молочку" унеслись ввысь: сколько в Украине стоят масло, молоко и творог

Реклама
11:50

В ГПСУ подтвердили, что Россия сообщила об отмене блокады Черного и Азовского морей

11:17

Умерла звезда фильма Стиляги - 40-летняя актриса Евгения Брик

11:09

Цены на рис, гречку и пшено в Украине будут расти ежемесячно: на сколько "похудеют" кошелькиВидео

11:02

РФ стягивает войска к границам Украины: появились новые снимки из Беларуси и аннексированного Крыма

11:00

Приметы на 12 февраля: что нельзя делать в день Трех Святых и как не попасть в бедуВидео

10:43

К пенсии с весны добавят по 700 гривен: кому из украинцев повезет

10:39

Любовный гороскоп на неделю 14-20 февраля: Девам – любовь на всю жизнь, Рыбам – влиятельный кавалерВидео

10:17

Цены на сало бьют рекорды: сколько сейчас стоит украинский суперфуд

10:16

Разогнал авто до 417 км/ч: в Германии будут судить чешского миллионера – видеоВидео

09:55

Плюс три региона: на какие области Украины расширили "красную" зону по коронавирусу

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять