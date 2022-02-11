55-летняя Сальма Хайек показала идеальные ягодицы в мокрых трусиках

Сальма Хайек засветила крепкие ягодицы / instagram.com/salmahayek

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек побаловала поклонников соблазнительным видом своих пышных ягодиц.

В социальных сетях артистка нередко выкладывает кадры с профессиональных съемок и красных дорожек, щедро разбавляя их личными снимками преимущественно пикантного содержания.

Так на ее странице в Instagram появилось фото Хайек во время купания в бассейне. 55-летняя актриса в небесно-голубом купальнике совершает широкие махи руками, плавая на животе.

Кадр сделан с верхнего ракурса так, чтобы можно было оценить идеальную фигуру звезды Фриды со всех ракурсов.

Особенно по душе фанатам пришлись пышные ягодицы Сальмы Хайек, которые вынырнули из воды, как два великолепных буйка.

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Сальма Хайек показала соблазнительные изгибы фигуры в купальнике / instagram.com/salmahayek

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Ранее актриса Меган Фокс в БДСМ образе "служанки Дракулы" засветила идеальный бюст в черном корсете с прозрачными вставками.

Также Санта Димопулос снялась в абсолютно прозрачном боди без нижнего белья, через которое просвечивались ее соски и пах.

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