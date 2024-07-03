51-летняя звезда Беверли Хиллз поразила шикарным телом в бикини

Американская актриса Тори Спеллинг продемонстрировала свою похудевшую фигуру после того, как подтвердила, что использовала популярные лекарства для диабетиков, чтобы похудеть после рождения сына Бо.
51-летняя артистка выглядела невероятно в неоново-зеленом бикини, когда она отдыхала на пляже в Малибу.
Крошечный купальник демонстрировал внушительное декольте плюс пирсинг на бедре. Кроме того, она дополнила образ золотым ожерельем и мерцающей цепочкой для тела.
После купания в океане ее видели загорающей с подругой Лорой Ругетти.
Сообщается, что они пробыли на пляже более двух часов.
Шикарные фото можно посмотреть тут
В апреле Спеллинг рассказала, что использовала Муджаро (медицинский препарат - авт.), чтобы похудеть после того, как Оземпик (медицинский препарат для лечения диабета - авт.) не добился цели.
"Мне не стыдно говорить это. Я не могла сбросить вес после ребенка", — откровенно сказала она в своем подкасте "Ошибка".
Кто такая Шеннен Доэрти
Шеннен Доэрти - американскаяактриса, наиболее известная по ролям Бренды Уолш в телесериале "Беверли-Хиллз, 90210" и Прю Холливелл в сериале "Зачарованные".
По данным Википедии, в марте 2015 года Шеннен был поставлен диагноз рак молочной железы. О болезни Доэрти стало известно 19 августа того же года, когда она подала иск против своего бывшего менеджера Таннера Мэйнстейн, который неправильно оформил её медицинское страхование, из-за которого, по её мнению, она не получила должного лечения и её рак метастазировал.
Она добавила, что никогда в жизни не весила более 54 килограмм, но весила 72 килограмма после Бо, родившегося в 2017 году.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее, американская актриса, звезда культового сериала "Беверли-Хиллз 90210" Тори Спеллинг на днях не на шутку напугала своих родственников своим неадекватным поведением.
Ранее также Тори Спеллинг пожаловалась на госпитализацию, из-за которой ей пришлось оставить детей.
Вас также может заинтересовать:
- После 28 лет брака: Ольга Сумская поймала мужа в постели с известной актрисой
- Видела, как угасает Заворотнюк: российская певица рассказала, как вела себя больная актриса
- Умерла легендарная французская актриса и звезда "Мужчины и женщины"
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред