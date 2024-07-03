51-летняя звезда Беверли Хиллз поразила шикарным телом в бикини

Тори Спеллинг подозревают в употреблении препарата для диабетиков.

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Тори Спеллинг / коллаж: Главред, фото: instagram.com/torispelling

Американская актриса Тори Спеллинг продемонстрировала свою похудевшую фигуру после того, как подтвердила, что использовала популярные лекарства для диабетиков, чтобы похудеть после рождения сына Бо.

51-летняя артистка выглядела невероятно в неоново-зеленом бикини, когда она отдыхала на пляже в Малибу.

Крошечный купальник демонстрировал внушительное декольте плюс пирсинг на бедре. Кроме того, она дополнила образ золотым ожерельем и мерцающей цепочкой для тела.

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После купания в океане ее видели загорающей с подругой Лорой Ругетти.

Сообщается, что они пробыли на пляже более двух часов.

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В апреле Спеллинг рассказала, что использовала Муджаро (медицинский препарат - авт.), чтобы похудеть после того, как Оземпик (медицинский препарат для лечения диабета - авт.) не добился цели.

"Мне не стыдно говорить это. Я не могла сбросить вес после ребенка", — откровенно сказала она в своем подкасте "Ошибка".

Кто такая Шеннен Доэрти Шеннен Доэрти - американскаяактриса, наиболее известная по ролям Бренды Уолш в телесериале "Беверли-Хиллз, 90210" и Прю Холливелл в сериале "Зачарованные". По данным Википедии, в марте 2015 года Шеннен был поставлен диагноз рак молочной железы. О болезни Доэрти стало известно 19 августа того же года, когда она подала иск против своего бывшего менеджера Таннера Мэйнстейн, который неправильно оформил её медицинское страхование, из-за которого, по её мнению, она не получила должного лечения и её рак метастазировал.

Она добавила, что никогда в жизни не весила более 54 килограмм, но весила 72 килограмма после Бо, родившегося в 2017 году.

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Ранее, американская актриса, звезда культового сериала "Беверли-Хиллз 90210" Тори Спеллинг на днях не на шутку напугала своих родственников своим неадекватным поведением.

Ранее также Тори Спеллинг пожаловалась на госпитализацию, из-за которой ей пришлось оставить детей.

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