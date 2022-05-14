"50 оттенков бульбы": Потап показал "любовную историю" Путина и Лукашенко

Потап показал "любовную историю" Путина и Лукашенко / скриншот

Российские и белорусский диктаторы Александр Лукашенко и Владимир Путин все чаще становятся героями мемов.

На этот раз над ними на своей страничке в Instagram посмеялся продюсер и музыкант Потап.

Он опубликовал видео, в котором показана лавстори диктаторов.

"50 оттенков бульбы", – подписал видео музыкант, намекнув на фильм "50 оттенков серого".

Отметим, что после полномасштабного вторжения России в Украину наш народ не унывает - в сети появляется все больше видео, в которых высмеиваются высказывания пропагандистов и лидеров стран-агрессоров.

Не прошел мимо бреда Александра Лукашенко, угроз пропагандиста Соловьева и рассказов Владимира Путина ресторатор и кулинар Эктор Хименес-Браво.

Он опубликовал ролик, в котором высмеял их перлы.

Также мы рассказывали, что украинский теле- и радиоведущий Слава Демин потроллил российского экс-президента РФ Дмитрия Медведева из-за его фото в трусах от популярного бренда Calvin Klein.

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