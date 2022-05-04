"Это краденые трусы": в сети высмеяли Медведева в белье популярного бренда

Медведев любит тепло / УНИАН

Украинский теле- и радиоведущий Слава Демин потроллил российского экс-президента РФ Дмитрия Медведева из-за его фото в трусах от популярного бренда Calvin Klein.

Соответствующим постом ведущий поделился на своей странице в Instagram.

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"Мы стали забывать прикрывать пупок трусиками. А ведь еще прохладно", - прокомментировал фото Медведева в натянутых трусах Демин.

Пользователи соцсети тут же стали комментировать комичное фото политика. "Деды научили трусы на ребрах носить", - пишет varna777.

"А где же импортозамещение? Почему не беларусский трикотаж", - спрашивает d.d_ua.

Один из пользователей также отметил, что это могут быть краденые трусы из Украины, намекая на зверства и мародерства орков.

Российский политик Дмитрий Медведев часто становится героем мемов. На этот раз смешным оказался даже классический образ в виде белой рубашки и черных брюк. Впрочем, мимо натянутых трусов сложно было пройти и не посмеяться.