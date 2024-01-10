48-летняя Lama впервые официально показала мужа, который младше нее на 18 лет

Наталья Дзенькив призналась, при каких обстоятельствах встретила своего "ангельского" Рому.

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Lama раскрыла подробности отношений с мужем Романом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lamaukraine

Украинская звезда двухтысячных Lama (настоящее имя - Наталья Дзенькив) вернулась на украинскую сцену после длительного перерыва, чтобы показать поклонникам обновленную, более открытую версию себя. Сейчас артистка охотно дает интервью, и даже не избегает откровенных тем.

Так в беседе с Viva! она впервые официально показала мужа, а также раскрыла подробности их отношений. История любви Натальи и Романа началась летом 2016 года, когда артистка приехала в Херсонскую область, откуда мужчина родом, на отдых.

"Я пила кофе на берегу моря, а кофе не совсем обычный, мне привезла его подруга из Канады, она была с ванилью и орехом. Он сидел рядом и, можно сказать, пришел на этот аромат, а уже на фоне кофе у нас завязался разговор. Мы общались днями и ночами, такое ощущение, что будто были знакомы кучу лет. Оказалось, что у нас много общих тем, наши отцы умерли в один год. Просветительские темы и духовные практики – это все стало нашей общей стихией. Можно сказать, он со мной сгармонировал. С тех пор мы ни разу не расставались", - рассказывает Лама.

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48-летняя певица признается - муж младше нее на целых 18 лет, однако за более чем 7 лет отношений она ни на секунду не ощутила дискомфорт из-за разницы в возрасте. Дзенькив убеждена, что на духовном уровне они абсолютно равны.

"Он глубоко духовный, уравновешенный и стабильный. Хотя ему и 30 лет, но он в своем возрасте очень зрелый и умный. Мужественный и со стержнем, как настоящий мужчина. Семейный в полном смысле и аспектах этого слова - все показывает делом, а не словом. Его внешность - это отдельная тема. Конечно, она мне нравится, он напоминает мне ангела. Такое впечатление, что в мою жизнь он пришел как ангел-хранитель в человеческом подобии", - рассказала Лама.

Lama раскрыла подробности отношений с мужем Романом / instagram.com/lamaukraine

Ранее стало известно, что 23-летняя "Русалочка" Холли Бейли родила первенца. Еще в октябре ее случайно заметили с округлившимся животиком, а в первые дни января она уже раскрыла пол и имя младенца.

Также в СМИ появилась информация о том, как мэр Киева Виталий Кличко и певица Наталья Егорова разделили совместно нажитое имущество. Бывшие супруги определили судьбу движимых и недвижимых ценностей в Украине и за рубежом на сотни тысяч долларов.

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