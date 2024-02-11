48-летний кулинарный эксперт из шоу "МастерШеф" оказалась в больнице

Татьяна Литвинова была госпитализирована, но сейчас уже достаточно окрепла, чтобы рассказать про свое состояние.

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Татьяна Литвинова показала себя на больничной койке под капельницей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tanita_litvinova

На днях Татьяна Литвинова, звезда кулинарного шоу "МастерШеф", ведущая и кулинарный эксперт, показала в своем фотоблоге в Instagram кадры, на которых она запечатлена в больнице. Тогда она не стала рассказывать, что привело ее в стены медицинского учреждения.

Еще больше страха на поклонников нагнало фото, на котором кулинар показала капельницу, торчащую из ее руки. Литвинова раскрыла секрет своей госпитализации.

Ранее она не решалась об этом рассказать, но после процедуры осмелела - кулинарного эксперта положили в больницу для проведения операции. Которая, к слову, прошла успешно. Правда, характер хирургического вмешательства все же остался неназванным.

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Сейчас кулинар чувствует себя хорошо, проходит дополнительное лечение, и вновь вернулась к ведению блога. "Мои хорошие, со мной все в порядке. Спасибо каждому за добрые слова. Пока я восстанавливаю силы после операции", - пишет Татьяна Литвинова.

Татьяна Литвинова показала себя на больничной койке под капельницей / instagram.com/tanita_litvinova

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