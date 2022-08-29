40-летняя Собчак выгуляла бикини в Турции

Ксения Собчак / instagram.com/xenia_sobchak/

Российская журналистка Ксения Собчак опубликовала новое фото в купальнике. 40-летняя знаменитость поделилась фотографией с отдыха не в Сочи, а в Турции.

Собчак отдыхает в одном из самых дорогих отелей эгейского побережья и во всю рекламирует его.

"Уже проклинаю все и чувствую себя дико неловко. Но тут мужчина в плавках зажигает блоговония, делает пасы руками, и говорит что-то о гармонии. Думаю, ок, гармония это все-таки не клуб "Эгоистка", все норм. А вот дальше начинается чудесное. Ты заходишь в этот бассейн, и этот терапевт носит тебя на руках, вытягивая позвоночник, переворачивая тебя самым странным образом и уже минут через пять ты впадаешь в глубокую медитацию с невероятным ощущением невесомости, и чувствуешь себя неродившимся младенцем в утробе — бассейне", — написала Собчак.

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Напомним, ранее муж Собчак Константин Богомолов вырвался за границу из России и поделился своим радостным опытом.

Как написал он на своей странице в Instagram, что он не заметил по отношению к себе никакой враждебности, а наоборот фактически купался в радушии европейских граждан.

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