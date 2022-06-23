27-летняя Мисс Бразилия внезапно скончалась от элементарной операции

Глейси Коррея умерла после удаления миндалин / instagram.com/gleycycorreia

27-летняя мисс Бразилия 2018 Глейси Коррея скончалась после перенесенной ею операции по удалению миндалин. Стандартное хирургическое вмешательство привело в к практически трехмесячной коме с последующей остановкой сердца. Об этом сообщает издание Daily Mail.

4 апреля модель и мастер перманентного макияжа направилась в частную клинику для удаления миндалин. Хирургическое вмешательство прошло успешно, однако, спустя пять дней, у Корреи открылось сильнейшее кровотечение. Затем случился сердечный приступ.

Глейси экстренно госпитализировали, в больнице она впала в кому. 20 июня из-за недостатка кислорода произошло кровоизлияние в мозг, которое остановило сердце молодой женщины.

Близкие к модели люди обвиняют хирургов, проводивших операцию по удалению миндалин, в смертельной для Глейси врачебной ошибке. Дело передано в полицию для рассмотрения.

Мисс Бразилия 2018 была очень трудолюбивой и набожной девушкой. Близкий к ее семье священник составил для Корреи эпитафию: "Бог выбрал этот день, чтобы забрать нашу принцессу. Мы знаем, что ее будет очень не хватать, но теперь она будет освещать небо своей улыбкой".

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