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19-летняя дочь Клаудии Шиффер затмила маму на модном показе

Анна Подгорная
5 июня 2024, 00:56
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Клементина де Вер Драммонд стала предметом для бурных обсуждений в прессе.
Клаудия Шиффер
Клаудия Шиффер дочь - Клементина де Вер Драммонд на показе Dior затмила маму / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Немецкая супермодель и культовая фэшн-фигура 90-ых Клаудия Шиффер востребована даже сегодня, и может дать фору более юным манекенщицам. Однако появилась в светских кругах девушка, которая способна затмить Шиффер.

Ею оказалась старшая дочь модели от британского продюсера и кинорежиссера Мэттью Вона - 19-летняя Клементина. На днях она совершила первый взрослый выход в свет без родителей.

Клементина де Вер Драммонд посетила модный показ Dior в шотландском замке Драммонд, который некогда построили ее предки по отцовской линии. Звездная наследница покорила всех на модном событии, пишет El Espanol.

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Дочь Шиффер для мероприятия выбрала лаконичный тотал-блэк лук - черный лаковый тренч до средины щиколотки, черная сумочка Dior и туфли-лодочки на шпильке. Внешний вид юной дебютантки многим напомнил Клаудию Шиффер, когда она только начинала свой подъем на модельный Олимп. Впрочем, некоторые отмечают, что Клементина все же превзошла мать по красоте.

Фото Клементины де Вер Драммонд можно посмотреть здесь.

Кто такая Клаудия Шиффер?

Клаудия Шиффер - немецкая супермодель и актриса, одна из "Большой шестерки". Была музой Карла Лагерфельда и внесена в Книгу рекордов Гиннесса, как модель, которая появилась на различных обложках наибольшее количество раз. Она работала с такими журналами, как Cosmopolitan, Elle, Esquire, GQ, Harper’s Bazaar, Marie Claire, Playboy, Rolling Stone, Time, Vanity Fair, Vogue. Имеет собственный бренд изделий из кашемира Claudia Schiffer Knits, и декоративной косметики Claudia Schiffer Make Up.

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Ранее в западных СМИ появилась новость о том, что американская певица Леди Гага беременна первенцем. Артистка появилась на публике с крупным животом характерной формы.

Также стало известно, что 15-летяя дочь Джоли и Питта демонстративно отказалась от фамилии отца. Вивьен Маршелин пошла по стопам родителей, и взяла в качестве творческого псевдонима фамилию Анджелины.

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