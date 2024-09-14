16 тысяч калорий в день: умер гигантский бодибилдер из Беларуси

Известно, что бодибилдер выполнял жим лежа на 272 кг, а приседания и становую тягу — на 317 кг.

https://stars.glavred.info/16-tysyach-kaloriy-v-den-umer-gigantskiy-bodibilder-iz-belarusi-10597121.html Ссылка скопирована

Бодибилдер съедал тысячи калорий в день / Коллаж Главред, фото instagram.com/supersportguru

11 сентября стало известно о том, что умер бодибилдер Илья Ефимчук, который называл себя Големом. Спортсмену было всего 36.

Как пишет сайт Daily Star, блогер вел свой дневник на YouTube, где показывал свой дневной рацион. Так, в одном из видео, он однажды отправился в турецкий ресторан и заказал целый стол еды, ему принесли и яйца с суджуком, и лепешку, и сырную нарезку с фруктами и орехами, и салаты, и десерт.

Также он показывал видео из японского ресторана, где он съел целую ладью суши и дополнительные порции морепродуктов, а также несколько килограммов мяса и бутерброды с икрой.

видео дня

Мужчина был еще молод / Фото instagram.com/supersportguru

Также он показывал, как проходят его тренировки. Вес, который брал спортсмен, поражал обывателей. Известно, что бодибилдер выполнял жим лежа на 272 кг, а приседания и становую тягу — на 317 кг. При этом весил он около 160 кг.

Бодибилдер был огромных размеров / Фото instagram.com/supersportguru

6 сентября у Ильи дома произошел сердечный приступ. Его жена Анна делала массаж сердца, пока ждала скорую помощь. Его доставили в больницу, но, несмотря на все усилия, спасти его не удалось. Официально о его смерти объявили 11 сентября.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Российская ведущая Лера Кудрявцева, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, рыдая, сообщила о горе в семье.

Напомним, Масляков умер в воскресенье, 8 сентября. Он вел программу "КВН" с 1964 года и покинул свой пост лишь в апреле этого года. Тогда сообщалось, что он очень болен и у него неоперабельная опухоль в легких, которую нашли в 2022 году после перенесенного ковида.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред