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Умер известный украинский фольклорист

Алена Кюпели
14 сентября 2024, 14:39
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Мужчине на момент смерти было 88 лет.
В Украине скончался известный литературовед
В Украине скончался известный литературовед / Коллаж Главред, фото Facebook

Стало известно о том, что на 88 году жизни скончался уроженец Пряшевщины, фольклорист и украиновед Николай Мушинка, которого называли известнейшим украинцем Словакии.

Как пишет Обозреватель, в течение долгой карьеры он исследовал народное творчество родной земли и Волыни. Как стало известно, благодаря кропотливой работе литературоведа, ученым удалось получить доступ к исторически важным архивным документам.

Кто такой Николай Мушинка

Николай Мушинка родился 20 февраля 1936 в селе Курив на Пряшевщине. Высшее образование получил в Карловом университете в Праге, после чего работал в кабинете украинистики Кошицкого университета. В те времена сблизился с известными диссидентами: Иваном Дзюбой, Иваном Светличным и Михаилом Коцюбинским, непосредственно повлиявшим на его взгляды.

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"В Курове наша хата была местом сбора соседей: женщины по вечерам пряли, пели, я же при керосиновой лампе уроки делал. И попросили как-то меня: "Почитай нам, Николай, что тебя в том Пряшеве учат". Ну я и почитал им "Евгения Онегина". Не поняли. Читаю Некрасова – ничего. А потом почитал "Екатерину" Шевченко – и все начали плакать. На другой день больше людей пришло. Я почитал им "Наймичку", еще кое-что. Плакали снова. А я подумал: то какой же я "русский", когда моя мама того языка не понимает, а при Шевченко плачет?" – говорил литературовед.

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