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150 млн: Джессика Альба готовится к битве за детей и имущество

Алена Кюпели
6 февраля 2025, 16:06
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Джессика Альба разводится со своим мужем
Джессика Альба разводится со своим мужем / Коллаж Главред, фото Instagram/Основна світлина jessicaalba jessicaalba

Вы узнаете:

  • К чему готовится Джессика Альба
  • В чем основная сложность

Голивудская актриса Джессика Альба, которая недавно сообщила о том, что разводится со своим мужем Кэшем Уорэнном готовится к битве за имущество, нажитое за время брака, и за опеку над детьми.

Развод Джессики Альбы и Кэша Уоррена не стал большой неожиданностью для близкой подруги, которая эксклюзивно рассказала Life & Style, что они были на грани развода много лет, но теперь им все еще предстоит столкнуться с пугающей перспективой раздела их общего состояния, которое оценивается в 150 миллионов долларов.

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"Джессика была очень откровенна о том, что между ними не все идеально", — говорит инсайдер. "Не так давно она призналась, что они были скорее соседями по комнате и отложили свой брак на второй план из-за работы и детей", - рассказала она.

Джессика Альба собирается судится с мужем
Джессика Альба собирается судится с мужем / Фото Instagram/ jessicaalba

"Все прекрасно в течение 2,5 лет, но затем вы становитесь соседями по комнате", - сказала Джессика во время выступления на подкасте "BDA Baby" в апреле 2024 года. "И это просто, как будто вы соседи по комнате. Вы просто делаете то, что нужно. Это ответственность", - добавила она.

Несмотря на то, что селебрити вели раздельную жизнь, "на самом деле разъехаться и начать жить самостоятельно нелегко по многим причинам", — говорит инсайдер. "Сейчас они оба говорят, что хотят, чтобы это было осознанным расставанием, и хотят сохранить дружбу, но как только дело дойдет до раздела всего, это может стать намного сложнее, потому что она стоит как минимум вдвое больше, чем он, поэтому поиск справедливого способа раздела наверняка станет запутанным, особенно с привлечением адвокатов", - говорит он.

Джессика Альба собирается судится с мужем
Джессика Альба собирается судится с мужем / Фото Instagram/ jessicaalba

Несколько месяцев назад появилась инсайдерская информация о том, что чуть ли не самая крепкая пара приняла решение строить жизни по-отдельности. Позже эту информацию в своих социальных сетях подтвердила и сама актриса Джессика Альба.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее писал Главред, голливудская актриса Джессика Альба похвасталась свежими фотографиями своей старшей дочки Хонор, которая в эти дни празднует 16-й день рождения.

Напомним, ранее стало известно, что звезда фильмов "SuperПерцы", "Мачо и ботан" и "Волк с Уолл-стрит" Джона Хилл впервые стал отцом - первенца ему родила подруга, которая держала беременность в строжайшем секрете.

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