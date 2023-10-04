15-летняя дочь Миллы Йовович снялась для обложки глянца в провокационном образе

Эвер Андерсон пророчат большую карьеру в мире фэшн.

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Эвер Андерсон снялась для обложки Vanity Fair / коллаж: Главред, фото: instagram.com/everanderson

Эвер Андерсон, старшая дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона, в свои 15 лет является лицом популярного бренда MiuMiu, актрисой и весьма востребованной моделью. Не последнюю роль в ее успехе играет ее поразительное сходство с матерью, которая также рано стала появляться на глянцевых страницах.

Однако Эвер уже называют моделью нового поколения - девочка трудолюбива и обладает совершенно особенным шармом, за что ее ценят именитые фотографы и популярные журналы. На свою первую обложку (Vogue Bambini) она попала в девять лет.

Теперь уже "взрослые" издания мечтают поработать с дочерью Йовович. Так недавно юная модель на своей странице в Instagram опубликовала новую обложку журнала Vanity Fair, главной героиней которой она стала.

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Стоит отметить, что, вопреки естественному очарованию и совершенно очевидному профессионализму Эвер, образ для подростка выбрали совсем взрослый - на Андерсон были надеты только футболка, заправленная в трусики, и пиджак, который она приспустила с одного плеча.

Впрочем Йовович контролирует карьеру дочери и ее страницы в социальных сетях, поэтому фото наверняка сделано с одобрения матери и возмущений у нее не вызвало.

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