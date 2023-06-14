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12-летняя дочь Лорак удивила длинными нарощенными ногтями и курткой за 25 тысяч

Алена Кюпели
14 июня 2023, 13:27 обновлено 14 июня, 13:45
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12-летняя София уже давно красит ногти и волосы. Так что искусственные ногти в этом случае уже не трагедия.
Ани Лорак
Ани Лорак забрала девочку в Москву/ скриншот

Дочь предательницы Ани Лорак и ее бывшего мужа Мурата Началджиоглу София недавно отметила свой 12-й день рождения.

Кстати, празднование не обошлось без скандала, так как Лорак увезла девочку праздновать день рождения в террористическую Россию, которая каждый день обстреливает мирные украинские города и продолжает убивать таких же по возрасту детей, как София.

Между тем, бывший муж Лорак оказался гораздо более умным, по сравнению со своей экс-супругой, и не поехал на территорию соседнего вражеского государства.

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В сеть попала фотография с дня рождения девочки. На фото она позирует рядом со своей мамой и большим тортом. Кроме того, на фото у нее длиннющие ногти, которые вряд ли подходят для 12-летнего ребенка.

12-летний ребенок с жуткими ногтями
12-летний ребенок с жуткими ногтями / Скриншот Instagram/muratnalca

12-летний ребенок с жуткими ногтями
12-летний ребенок с жуткими ногтями / Скриншот Instagram/muratnalca

Кроме того, София позирует в куртке от известного бренда Alexandr Wang. Стоимость аутфита на официальном сайте бренда составляет 635 евро (более 25 тысяч гривен).

Ани Лорак увезла дочь в Москву праздновать ДР
Ани Лорак увезла дочь в Москву праздновать ДР / Фото Showbusiness 24

Кстати, в сети поговаривают, что дочь Лорак полюбила нового маминого жениха, инструктора йоги - Исаака. Однако по не радостным глазам девочки сложно сказать, что она рада видеть и свою маму вместе с ее женихом и пестрый розовый торт.

Джинсовая куртка от Alexandr Wang
Джинсовая куртка от Alexandr Wang / Скриншот Farfetch.com

К слову, после Москвы, София уехала к своему отцу в Турцию и отдыхает в городе Фетхие.

Напомним, ранее предательница Ани Лорак показала, как отпраздновала день рождения дочери Софии от экс-мужа, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу.

Ранее бывший муж Лорак показал, как выглядит их общая взрослая дочь. Дочь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу София выглядит взрослой на свои годы. Она традиционно сделала гримасу, появилась в мешковатой одежде и с крашеными волосами.

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Ани Лорак
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