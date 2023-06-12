12 детей умерло в утробе: российская телеведущая поразила признанием

Ведущая российской телепередачи "Давай поженимся!" Роза Сябитова рассказала о личной трагедии. По ее словам, вместе с мужем они долго пытались родить ребенка, но у них ничего не получалось.
Сябитова призналась, что пережила страшное – 12 детей умерло у нее в утробе.
В юности Сябитова профессионально занималась фигурным катанием. Занятия спортом негативно повлияли на женское здоровье телеведущей. По словам Розы, она выходила на лед в минус 20 в тонких колготках.
"Как мастер спорта международного класса я отморозила себе все. У меня был цистит, загиб матки", - заявила Сябитова.
Только спустя шесть лет после свадьбы они с мужем взяли на руки своего первенца.
Напомним, ранее Инна Мирошниченко заговорила об усыновлении. Как написала она на своей странице в Instagram, они с мужем решили, что хотят стать усыновителями. "Не знаю, с чем это связано, но у многих появилось желание дать семью ребенку, который этого лишен. Мы также с мужем решили, что хотим стать усыновителями. Эта процедура длительная и сложная, но государство работает над упрощением. В Украине 17 тысяч деток ждут своих новых родителей", - написала она.
Кроме того, ранее Тимур Мирошниченко показал трогательное видео встречи со своими детьми впервые за более чем 100 дней войны в Украине.
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