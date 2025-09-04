1+1 Украина 30 лет: как поменялись знаменитости канала

Вчера, 3 сентября, телеканалу 1+1 Украина исполнилось 30 лет, поэтому точно стоит вспомнить, как открывались новые лица на телеканале.
За это время много чего изменилось, но неизменными оставались ценности и лица, которые уже стали родными для украинцев.
Вот как изменились знаменитости телеканала:
Руслан Сеничкин
Ведущий Завтрака с 1+1
Людмила Барбир
Ведущая Завтрака с 1+1
Егор Гордеев
Ведущий Завтрака с 1+1
Неля Шовкопляс
Ведущая Завтрака с 1+1
Алла Мазур
Ведущая 1+1 Марафон и ТСН.Неделя
Маричка Падалко
Ведущая 1+1 Марафон
Святослав Гринчук
Ведущий 1+1 Марафон
Соломия Витвицкая
Ведущая 1+1 Марафон
Константин Грубич
Ведущий рубрики Знаю-потребляю в Завтраке с 1+1
Валентина Хамайко
Ведущая Завтрака с 1+1 и проекта Анатомия чуда
Юрий Горбунов
Ведущий проектов Колесо фортуны, Танцы со звездами, Голос страны.
