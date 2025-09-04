1+1 Украина 30 лет: как поменялись знаменитости канала

Телеканал 1+1 Украина отметил важную дату.

Ведущие 1+1 Украина / фото: скрин 1+1 Украина

Вчера, 3 сентября, телеканалу 1+1 Украина исполнилось 30 лет, поэтому точно стоит вспомнить, как открывались новые лица на телеканале.

За это время много чего изменилось, но неизменными оставались ценности и лица, которые уже стали родными для украинцев.

Вот как изменились знаменитости телеканала:

Руслан Сеничкин

Ведущий Завтрака с 1+1

Руслан Сеничкин / фото: 1+1 Украина

Людмила Барбир

Ведущая Завтрака с 1+1

Людмила Барбир / фото: 1+1 Украина

Егор Гордеев

Ведущий Завтрака с 1+1

Егор Гордеев / фото: 1+1 Украина

Неля Шовкопляс

Ведущая Завтрака с 1+1

Неля Шовкопляс / фото: 1+1 Украина

Алла Мазур

Ведущая 1+1 Марафон и ТСН.Неделя

Алла Мазур / фото: 1+1 Украина

Маричка Падалко

Ведущая 1+1 Марафон

Маричка Падалко / фото: 1+1 Украина

Святослав Гринчук

Ведущий 1+1 Марафон

Святослав Гринчук / фото: 1+1 Украина

Соломия Витвицкая

Ведущая 1+1 Марафон

Соломия Витвицкая / фото: 1+1 Украина

Константин Грубич

Ведущий рубрики Знаю-потребляю в Завтраке с 1+1

Константин Грубич / фото: 1+1 Украина

Валентина Хамайко

Ведущая Завтрака с 1+1 и проекта Анатомия чуда

Валентина Хамайко / фото: 1+1 Украина

Юрий Горбунов

Ведущий проектов Колесо фортуны, Танцы со звездами, Голос страны.

Юрий Горбунов / фото: 1+1 Украина

