Звезды, которые погибли от рук России в 2022 году

Паша Ли / Instagram

Террорист Путин и его имперские амбиции убили в этом году невероятное количество храбрых воинов и обычных мирных украинцев. Среди которых были врачи, учителя, продавцы, строители, а также звезды. Издание "Обозреватель" сделало подборку звезд, которые погибли защищая свою землю от нападок сумасшедшего бункерного деда Путина.

Паша Ли

Одним из первых, на войне погиб украинский актер Павел Ли. Артиста не стало 6 марта, в Ирпене. Он вместе с двумя другими волонтерами развозил на машине местным жителям пайки с едой. Террористы обстреляли автомобиль, в котором они ехали.

Ярослав Гаркавло

7 декабря стало известно, что на войне также погиб популярный украинский юморист, актер и ведущий Ярослав Гаркавло. Зрители помнят его как участника коллективов "ОГО" и "Воробушек" на шоу "Лига смеха".

Карим Гуламов

26 июля в преступной путинской войне погиб украинский ведущий, работавший на музыкальном канале М1, Карим Гуламов. Артист жил в Ирпене и не побоялся дать отпор россиянам, когда они пришли на украинскую землю.