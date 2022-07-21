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Звезде Игры Престолов удалили часть мозга после двух аневризм: "Здорово, что я могу говорить"

21 июля 2022, 22:51

Два инсульта могли превратить Эмилию Кларк в овощ.

Эмилия Кларк
Эмилия Кларк пережила операцию по удалению части мозга / instagram.com/emilia_clarke

Британская актриса Эмилия Кларк, которая завоевала всенародную любовь и всемирную популярность благодаря роли Дейнерис Таргариен в эпическом сериале Игра престолов, рассказала, каково это жить без части мозга.

Артистке было всего 25 лет, когда она пережила первый разрыв аневризмы, что привело к кровоизлиянию в мозг и инсульту. Спустя два года ситуация повторилась. В интервью для издания Variety она рассказала, что хирурги удалили ей часть мозга для выздоровления.

Кларк с хихиканьем рассказывает, что не жалеет об операции: "Не хватает совсем маленького кусочка! Это всегда вызывает у меня смех… Я подумала: "Что ж. Это то, кто ты есть. Это мозг, который у тебя есть". Так что нет смысла постоянно ломать голову над тем, чего там больше нет".

В конце концов Эмилия благодарна судьбе за то, что она может жить полноценной жизнью и считает кусочек своего органа совсем небольшой платой за это.

"Здорово, что я могу говорить, иногда даже членораздельно, и жить своей совершенно нормальной жизнью без каких-либо последствий. Я принадлежу к очень, очень, очень небольшому количеству людей, которым так повезло", - заявляет Кларк.

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