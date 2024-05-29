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Звезда "Все женщины - ведьмы" и оскароносная звезда будут помогать Украине в войне с РФ

Дмитрий Видоменко
29 мая 2024, 12:49
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Голливудские актрисы Алисса Милано и Хилари Свонк стали амбасадорами платформы UNITED24 и будут помогать Украине в войне с Россией
Милано, Суэнк
Алисса Милано и Хилари Свонк поддержали Украину / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и Instagram

Известные и популярные американские актрисы Алисса Милано (сериал "Все женщины - ведьмы") и Хилари Свонк (обладательница "Оскара" за фильмы "Парни не плачут" и "Малышка на миллион") присоединились к помощи Украине во время полномасштабной войны, которую развязала страна-агрессор Россия. Обе артистки стали амбассадорами платформы UNITED24.

И Милано, и Свонк, будут оказывать помощь Украины по направлениях: "Образование и наука" и "Медицинская помощь".

"Уже более двух лет Украина страдает от жестокого и несправедливого российского вторжения. Мир и безопасность для украинцев должны наступить, и мы должны помочь им достичь этого. Я поддерживаю народ Украины и призываю всех делать то же самое", — сказала Свонк.

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А Милано, в свою очередь, подчеркнула, что Украина во время войны нуждается в помощи, как никогда. Актриса отметила, что будет делать все возможное, чтобы "ужас на украинских землях прекратился".

"Украина нуждается в нашей поддержке больше, чем когда-либо. Полномасштабная война в Украине — бесчеловечная, подлая и варварская. Она должна закончиться справедливым миром и победой Украины. Украинцы, знайте: я буду с Украиной и буду поддерживать вас на этом пути", — отметила актриса.

Кто такое Алисса Милано?

Алисса Джейн Милано - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, певица. Наиболее известна по ролям Саманты Мичелли в ситкоме "Кто здесь босс?" (1984—1992), Дженнифер Мачини в "Мелроуз Плейс" (1997—1998), Фиби Холливелл в телесериале "Зачарованные" (1998—2006) и Саванны Дэвис в телесериале "Любовницы" (2013—2014), сообщает "Википедия".

Поддержка Украины мировыми звездами - новости по теме

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Guns N' Roses вместе с The Rolling Stones публично выразили свою поддержку Украине в войне против России.

"Роллинги" во время исполнения своего хита Gimme Shelter в лондонском Гайд-парке показали на большом экране кадры взрывов и разрушений, которые совершили русские оккупанты на территории Украины. Впоследствии на экране за спиной взвился большой украинский флаг. Причем зрители очень хорошо отреагировали на символический жест рок-музыкантов.

А Guns N' Roses на стадионе Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне организаторы украсили сцену украинской символикой – на сцене были наши флаги, а зал и сцена регулярно подсвечивались желто-голубыми цветами.

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