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Звезда Вампиров средней полосы госпитализирована с поражением легких

8 июля 2021, 10:28

Советская и российская актриса Татьяна Догилева попала в больницу с тяжелым воспалением легких.

Татьяна Догилева
Татьяна Догилева / кадр из тс Вампиры средней полосы

Российская актриса и телеведущая Татьяна Догилева, которая сыграла главу хранителей в сериале Вампиры средней полосы, попала в польницу с пневмонией и симптомами коронавируса после недели самолечения.

Как сообщает телеграм-канал Mash, Татьяна Догилева госпитализирована с 30% поражения легких.

Актриса не обратилась к врачам сразу после того, как заболела - неделю назад. Тогда у нее поднялась температура и біли типичные симптомы простуды.

Головную боль и слабость актриса лечила противовирусными, но это не помогло, и состояние стало стремительно ухудшаться.

Актриса вызвала скорую, и ее срочно госпитализировали. На месте ей провели анализы и сделали КТ легких. Медики диагностировали у неё двустороннюю пневмонию, лёгкие поражены на 30%. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

О результатах теста на коронавирус пока что ничего не сообщается.

Татьяна Догилева - актриса кино и театра, телеведущая НТВ. Она заслуженная артистка СССР и Народная артистка России. В 2014 году выступила против агрессии Путина против Украины.

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