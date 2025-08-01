Звезда украинских сериалов перешел на сторону оккупантов - первые детали

Даниил Черкас ранее осуждал нападение РФ.

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Даниил Черкас - предательство / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Даниил Черкас

Кратко:

Даниил Черкас предал Украину

Чем он занимается в РФ

Когда-то украинский актер, а сейчас предатель, Даниил Черкас перешел на сторону страны-оккупанта России.

Как стало известно из соцсетей артиста, он снялся в главной роли в российском фильме, который выйдет в 2026 году.

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Отметим, звезда сериала "Школа" ранее публично говорил о преступлениях российских оккупантов, но удалил все подобные публикации и продался за российские рубли. Кстати, на странице роскино в Instagram Даниил появился вместе с российской актрисой Вероникой Журавлевой.

Даниил Черкас в российском сериале / фото: скрин instagram.com, Даниил Черкас

Стоит уточнить, что Черкас родом из Северодонецка, а в 2016 году переехал жить в Киев, где снимался в сериалах, а также стал знаменитым в соцсетях. В 2023 году он извинился перед поклонниками за использование русского языка и рассказывал о доме в Гостомеле, который уничтожили оккупанты.

Даниил Черкас / фото: instagram.com, Даниил Черкас

Также во время войны Даниил жил в Великобритании, но в контактах у него был российский менеджер.

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Отметим, как сообщал Главред, предательница Ани Лорак старается спасти свой концерт в Сочи, билеты плохо продаются, а друзья запроданки рассказали, что она очень расстроена. Оказывается, Лорак думала, что зрители по ней соскучились, поэтому ожидала солд-аут, но что-то пошло не так.

А также Анастасия Стоцкая, которая родом из Украины, но продолжает развлекать россиян и молчит о войне в родной стране, отправилась на отдых. На своей странице в соцсетях предательница уточнила, что находится на Мальдивах, также на одном из снимков показалась и дочь певицы Вера.

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О персоне: Даниил Черкас Даниил Черкас — украинский актер, блогер, общественный деятель. Стал известен благодаря роли Даниила (Даня) Гармаша в украинском телесериале "Школа" на телеканале "1+1".

В 2020 году основал крупнейший TikTok-house в Украине – uLove Home, собравший 15 блоггеров, 10 из которых набрали более 1 миллиона подписчиков, в целом проект охватывал 25 млн аудиторию и генерировал 500 млн охватов ежемесячно.

Переехал в РФ, гдеживет и работает.

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