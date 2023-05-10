Звезда "Уэнсдей" Дженна Ортега сыграет в новом фильме Тима Бертона

Тим Бертон снимет сиквел своего легендарного фильма "Битлджус" 1998 года. В нем сыграет Дженна Ортега (звезда сериала "Уэнсдей").

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Дженна Ортега и Тим Бертон / фото ua.depositphotos.com

Студия Warner Bros. запустила процесс съемок комедийного фильма ужасов "Битлджус-2" в Лондоне. Об этом сообщает западное специализированное издание Variety.

Сиквел снимет режиссер оригинального фильма 1988 года Тим Бертон. Информации о сюжете пока нет. Зато известно, что Майкл Китон вернется к роли Битлджуса, Вайнона Райдер сыграет повзрослевшую Лидию Дитц из первой части, а Дженна Ортега (звезда сериала "Уэнсдей") появится в качестве ее дочери. Также в списке актеров указан Джастин Теру (сериал "Оставленные"), но кого он сыграет, пока неизвестно.

Премьера фильма назначена на 6 мая 2024 года. Съемки фильма начнутся в среду, 10 мая в Лондоне, их организует компания Plan B Брэда Питта. Авторами сценария стали Альфред Гоф и Майлс Миллар, уже работавшие с Бертоном и Ортегой над "Уэнсдэй".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-жена Деппа, актриса Эмбер Херд была признана судом виновной в клевете, которая повлекла за собой последствия для жизни и карьеры Джонни. За свое преступление она обязана выплатить крупный штраф.

Позже стали известны условия, при которых Джонни Депп готов "простить" своей бывшей жене Эмбер Херд многомиллионную компенсацию в качестве возмещения ущерба.

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