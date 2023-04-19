В прозрачной блузе и бесстыдном мини: Дженна Ортега показала свои "домашние" фото

Восходящая звезда Голливуда Дженна Ортега все еще вызывает среди поклонников настоящий фурор, несмотря на то, что ажиотаж вокруг сериала "Уэнздей" поутих. 20-летняя "королева крика" сейчас на гребне славы и с удовольствием подпитывает обожание своих поклонников.
Частные фото в социальных сетях Ортеги появляются не часто - все больше съемки для гламурных изданий и рекламы. Однако недавно актриса побаловала фанатов "домашними" снимками, которыми Дженна поделилась на своей странице в Instagram.
Актриса все еще не рассталась с мрачными образами в стиле Уэнздей Аддамс, поэтому предстала в кадре сидящей на лужайке в черной прозрачной блузе, черном шейном платке и джинсовых мини-шортиках, которые не прикрывают, а скорее оголяют ягодицы Ортеги.
Из-за позы, в которой сидит Дженна, в комментариях разразились споры о том, надела ли актриса нижнее белье под мини. Впрочем, главной темой обсуждения все же стала красота Ортеги и фантазии про скорый выход второго сезона сериала "Уэнздей".
Ранее украинская блогерша, модель и обладательница самых больших скул в мире Анастасия Покрещук похвасталась "новой" грудью, в которую вставила литровые имплантаты.
Также украинская гимнастка и Олимпийская призерка Анна Ризатдинова показала, как покоряла Барселону в прозрачном платье и пикантном боди, которые подчеркивали ее идеальные изгибы.
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