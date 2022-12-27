Звезда турецких сериалов показала огромный беременный живот

Актеры станут родителями во второй раз. Кто родится - пара пока держит в секрете.

Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен с сыном / instagram.com/burakozcivit

Турецкая актриса, звезда турецких сериалов и супруга звезды сериала "Великолепный век" Бурака Озчивита Фехрие Эвджен, похвасталась беременным животом.

Актриса находится на последний сроках беременности и ожидает уже второго ребенка. Пока, кстати, она не раскрывает пол будущего малыша. Как написала она на своей странице в Instagram, осталось мало времени до скорой встречи с ребенком.

Ранее, актриса показала свой беременный живот, но на долго пропала из социальных сетей.

На видео, которым она поделилась в социальных сетях, Фехрие кайфует от погоды во дворе своего дома. Она гуляет в черной майке, а на заднем фоне видно ее старшего сына.

В сетях тут же предположили, что актриса ожидает двойню, потому как якобы у нее большой живот для столь раннего срока. Между тем, ранее артисты уже комментировали беременность Фехрие и они никак не намекнули на то, что у них будет больше одного малыша.

Напомним, ранее стало известно о том, что пара станет родителями во второй раз.

Звездное семейство, которое отдыхало в Бодруме, подловили журналисты.

Пара, которая уже воспитывает трехлетнего сына по имени Каран сообщила, что они сами невероятно взволнованы, ведь сами недавно узнали о таком радостном событии.

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