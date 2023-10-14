Звезда "Сватов" показала фантастическую физическую форму

Украинская актриса кино и театра Анна Кошмал, которая всегда может похвастаться замечательной фигурой, удивила поклонников невероятной силой и прекрасной физической формой.
Соответствующим видео артистка поделилась на своей странице в Instagram.
Артистка давно занимается йогой и может на самом деле продемонстрировать чудеса растяжки и владения своим телом.
Кошмал показала, как принимает участие в новом "зеркальном челлендже". Стоя на голове, она умудрилась еще и сфотографировать себя в зеркале.
Актриса также сообщила, что самое лучшее средство от стресса - это шпагат. Правда, чтобы им пользоваться, ее подписчикам придется потрудится.
Напомним, ранее Анна Кошмал опубликовала снимки в дерзком черном платье на одно плече и с таким высоким разрезом, что стройные ножки актрисы видно до тех пор, пока они не начинают терять свое приличное название.
Напомним, ранее звезда украинского сериала "Сваты" Олеся Железняк, недавно в интервью заявила, что президент Украины "хочет убить ее детей". Такое заявление она сделала пропагандисту Борису Корчевникову.
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