Звезда "Сватов" показала фантастическую физическую форму

Анна Кошмал поражает своей гибкостью и умением владеть своим телом.

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Анна Кошмал показала, что она умеет/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса кино и театра Анна Кошмал, которая всегда может похвастаться замечательной фигурой, удивила поклонников невероятной силой и прекрасной физической формой.

Соответствующим видео артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Артистка давно занимается йогой и может на самом деле продемонстрировать чудеса растяжки и владения своим телом.

видео дня

Кошмал показала, как принимает участие в новом "зеркальном челлендже". Стоя на голове, она умудрилась еще и сфотографировать себя в зеркале.

Анна Кошмал показала идеальные формы, стоя на голове / Скриншот Instagram

Актриса также сообщила, что самое лучшее средство от стресса - это шпагат. Правда, чтобы им пользоваться, ее подписчикам придется потрудится.

Средство против стресса от Анны Кошмал / Скриншот Instagram

Напомним, ранее Анна Кошмал опубликовала снимки в дерзком черном платье на одно плече и с таким высоким разрезом, что стройные ножки актрисы видно до тех пор, пока они не начинают терять свое приличное название.

Напомним, ранее звезда украинского сериала "Сваты" Олеся Железняк, недавно в интервью заявила, что президент Украины "хочет убить ее детей". Такое заявление она сделала пропагандисту Борису Корчевникову.

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