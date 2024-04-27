Звезда сериалов раскрыла неожиданные факты о сбежавшей в РФ режиссерше Байрак

Украинская актриса Анастасия Зюркалова, звезда фильмов "Женская интуиция" и "Аврора", рассказала, общается со сбежавшей в РФ Оксаной Байрак.

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Как говорит Анастастия Зюркалова, с беглянкой-режиссершей Оксаной Байрак она не общается / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинская актриса и звезда фильмов и сериалов Анастасия Зюркалова рассказала как сейчас относится к своей бывшей коллеге ‒ режиссерше и продюсерше Оксане Байрак, которая уехала в страну-агрессор РФ и ничего не упоминает о войне, которую путинский режим развязал после Украины. Как признается актриса в интервью Алине Доротюк, она прекратила общение со скандальной Байрак еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Мы не общались уже лет 15-18. После того, как я последний раз снялась в ее фильме, мы не общались совсем. Просто прекратилось общение. Я не могу что-то комментировать о ее позиции. Во-первых, я не очень слежу за ее творчеством и ее высказываниями, но опять же, это ее сознательный выбор", – говорит Зюркалова.

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Кроме того, артистка объяснила, почему в свое время перестала получать какие-либо предложения от предательницы сыграть в ее фильмах или сериалах.

"Возможно, я была в переходном возрасте. Когда я уже и не ребенок, которого все привыкли видеть, и еще не в том возрасте, чтобы играть персонажей, которые там, например, ищут любовь. Вторая причина – она тогда разводилась с мужем. И у меня была одна роль в сериале, который снял ее муж. И, возможно, это ей как-то ее задело, не знаю. У нас не было никаких конфликтов. Пути разошлись", –подытожила артистка.

Кто такая Оксана Байрак Оксана Байрак - кинорежиссёр, сценарист, актриса, продюсер, телеведущая и автор-исполнитель. В войне России против Украины, украинка Байрак встала на сторону России.

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