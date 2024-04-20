Страшнее нет: украинская актриса рассказала о предательнице Байрак

Украинская актриса Леся Самаева рассказала, почему с отвращением вспоминает работу с некоторыми российскими артистами.
Как рассказала она в интервью Обозревателю, ее особенно возмущает режиссер-предательница Оксана Байрак. По словам украинской актрисы, такая пророссийская позиция Байрак ей такая позиция совершенно непонятна, тем более что режиссер имеет украинские корни и проживала долгое время в Украине, но все равно встала на сторону врага.
"Ну, это чистая запроданка, а страшнее этого ничего не может быть. Если изменяет чужой человек, то не так больно, потому что он другого менталитета, воспитания. А когда свои оказываются с гнильцой, это очень трудно принять", - поделилась Самаева.
Кто такая Оксана Байрак
Оксана Байрак - кинорежиссёр, сценарист, актриса, продюсер, телеведущая и автор-исполнитель. В войне России против Украины, украинка Байрак встала на сторону России.
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Напомним, еще до полномасштабной войны в Украине Оксана Байрак вступилась за Снежану Егорову, которая поддержала Путина. Ее режиссер считает здравомыслящим человеком, а остальных - гиенами.
Позже о предательстве Байрак публично высказалась украинская актриса, звезда сериала "Крепостная", Наталка Денисенко. Между ней и режиссером состоялся неприятный разговор.
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