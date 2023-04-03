УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Звезда сериала Викинги снялся голым в поддержку беременной жены после трех выкидышей

3 апреля 2023, 19:41
Александр Людвиг поблагодарил избранницу за твердость ее духа и моральную поддержку.
Александр Людвиг
Александр Людвиг снялся обнаженным ради беременной жены / imdb.com

Канадский актер Александр Людвиг, известный благодаря роли Бьерна Железнобокого в телесериале Викинги, в 2020 году женился на Лорин Дир. С тех пор пара пытается завести ребенка, однако их преследовала череда кошмарных неудач.

За время их брака Лорин перенесла 3 выкидыша, последний из которых случился в мае 2022 года. Актер всячески поддерживает жену, которая считает необходимым рассказывать про потерю ребенка, чтобы поддержать тех, кто также пережил подобное.

Сейчас Дир и Людвиг вновь ждут ребенка - женщина находится на 32 неделе беременности. Чтобы отдать дань уважения своей храброй супруге и запечатлеть знаковый момент в их жизни, актер снялся обнаженным - так же, как и Лорин. Фотографии он показал на своей странице в Instagram.

видео дня

"Это был длинный путь: три раза - я не знаю, как справиться со всеми этими эмоциями. Я так благодарен моей крепкой, как скала, жене, за то, что она поддерживала меня все эти 32 недели беременности. Почти здесь. *то, что на фото - это моя рука", - с юмором подписал фотографии Александр Людвиг.

Ранее украинский певец и комик Владимир Дантес, бывший муж Нади Дорофеевой, заступился за артистку - он жестко осадил зрительницу, которая решила оскорбить Додо в его присутствии.

Также стало известно, что брак американской поп-иконы Бритни Спирс и ее молодого супруга Сэма Асгари дал трещину - инсайдер рассказал, почему их союз сейчас переживает не лучшие времена.

Другие новости:

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:41

Звезда сериала Викинги снялся голым в поддержку беременной жены после трех выкидышей

19:20

Путинская Россия прощается с тыломмнение

19:12

Война в Украине приближается к переломному моменту - BloombergВидео

18:53

Favbet Foundation передал ВСУ на донецкое направление пикап Mitsubishi L-200

18:40

"Криминальный клоун": Эйдман оценил шансы Пригожина заменить Путина в КремлеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:37

Злата Огневич честно призналась, кого бы теперь выбрала на шоу "Холостячка"

18:34

Как правильно стирать нижнее белье: золотые правила, которые должен знать каждый

18:19

"Пытаются прикрыть свои провалы": генерал Сырский о ситуации в БахмутеВидео

17:50

Принимает поздравления: Надю Дорофееву застукали с кольцом на безымянном пальце

Реклама
17:35

Домашние яйца или магазинные: развеиваем мифы и выбираем лучшееВидео

17:34

Жизнь навсегда разрушилась: мужчина случайно женился на своей единокровной сестре

17:24

Пятеро тяжелораненых: Украина вернула из российского плена еще 12 украинцевВидео

17:23

Что нужно делать для долголетия: названы пять самых главных привычек, которые добавят 10 лет жизни

17:02

В Украину несется жарища: синоптик назвал дату резкого потепления до +23Видео

16:49

Украина должна победить в войне, иначе вопрос ее вступления в НАТО не будет иметь значения – СтолтенбергВидео

16:24

"Едва стояла на ногах под алкоголем": известная певица устроила жуткий концерт и разозлила россиянВидео

16:06

"Подвал и ведро вместо туалета": Зеленский озвучил яркое пожелание диктатору ПутинуВидео

15:51

Оля Полякова ошеломила фанатов прыжком в купальнике в холодную водуВидео

15:51

Лорак по бартеру вывезла своего йога-инструктора в ДубайВидео

15:46

Цены на хлеб взвинтили: в Украине будут каждый месяц поднимать стоимость продуктаВидео

Реклама
15:24

"ВСУ - скот. Езжай уже в свой Бахмут": в Карпатах мужчина набросился на военного на реабилитацииВидео

15:18

В Кабмине пояснили, будут ли украинцам вручать повестки через мессенджерыВидео

15:03

"Россияне еще могут уйти, иначе мы их уничтожим": Зеленский рассказал о подготовке к контрнаступлению ВСУВидео

15:03

"Пусть думает Россия": Зеленский прокомментировал подрыв пропагандиста Татарского

15:03

4 строгих запрета, которые нельзя нарушать 4 апреля: приметы и что нельзя делатьВидео

14:52

Раскрыт секрет настоящих пышных вареников: всего 1 капля в тесте сделает блюдо вкуснейшим - рецептВидео

14:08

Сложная головоломка, которая под силу только самым внимательным: как найти козу среди овец за 11 секунд

13:58

"Подняли флаг над туалетом": в Украине высмеяли фейк Пригожина о захвате Бахмута

13:57

Ей понравилось: Киркоров облапал фанатку во время концертаВидео

12:51

"Путин – ходячий мертвец": диктатора РФ могут убить для прекращения войны – экс-глава ЦРУВидео

12:50

Пришли за хлебом, а купили "пол магазина": 10 способов, как нас заставляют покупать лишнее

12:49

"Путин захватит всю Украину": Трамп ляпнул новую дичь о войнеВидео

12:46

В РФ официально обвинили Украину в убийстве Татарского и задержали подозреваемую

12:29

Пропагандиста Татарского взорвали в кафе в полутора километрах от квартиры Путина - СМИ

12:25

Гороскоп на завтра 4 апреля 2023: Ракам – проблемы с деньгами, Водолеям – судьбоносная встречаВидео

12:18

"Будет почти апокалипсис": когда армия РФ проиграет, в России начнется война всех против всех – ЭйдманВидео

12:12

У сотрудника ГБР Талантова нашли элитную недвижимость в Киеве

12:08

"Галкин станет президентом России": Лайма Вайкуле помечтала о новом будущем РФВидео

12:04

Почему голубь прилетел на балкон и что он предвещает

11:56

ВСУ выбили оккупантов и заняли новые стратегические позиции на Донецком направлении

Реклама
11:53

Публицист спрогнозировал, сможет ли Шойгу окончательно подставить ПригожинаВидео

11:42

Не WelCome: что на самом деле означают буквы WC на двери туалета

11:36

"Даздрапут Попубесович": Галкин придумал идеальные имена для поклонников ПутинаВидео

11:01

"Никому не пожелаю так прощаться с любимым": невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спастиВидео

10:58

Что посмотреть: топ-5 уморительных комедий последних лет, о которых вы не слышалиВидео

10:57

Пригожин заявил о "взятии" Бахмута: бойцы ВСУ жестко ответили на фейкВидео

10:38

Мобилизация в Украине: как могут наказать военнообязанных мужчин, которые остались за границейВидео

10:13

Польша передала Украине первые МиГ-29

10:03

Новые обязательства Украины перед МВФ: ожидать ли от доллара курса за 40Видео

09:53

Глобальная война Китая и США: эксперт спрогнозировал вероятный сценарийВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять