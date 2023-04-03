Звезда сериала Викинги снялся голым в поддержку беременной жены после трех выкидышей

Александр Людвиг поблагодарил избранницу за твердость ее духа и моральную поддержку.

Александр Людвиг снялся обнаженным ради беременной жены / imdb.com

Канадский актер Александр Людвиг, известный благодаря роли Бьерна Железнобокого в телесериале Викинги, в 2020 году женился на Лорин Дир. С тех пор пара пытается завести ребенка, однако их преследовала череда кошмарных неудач.

За время их брака Лорин перенесла 3 выкидыша, последний из которых случился в мае 2022 года. Актер всячески поддерживает жену, которая считает необходимым рассказывать про потерю ребенка, чтобы поддержать тех, кто также пережил подобное.

Сейчас Дир и Людвиг вновь ждут ребенка - женщина находится на 32 неделе беременности. Чтобы отдать дань уважения своей храброй супруге и запечатлеть знаковый момент в их жизни, актер снялся обнаженным - так же, как и Лорин. Фотографии он показал на своей странице в Instagram.

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"Это был длинный путь: три раза - я не знаю, как справиться со всеми этими эмоциями. Я так благодарен моей крепкой, как скала, жене, за то, что она поддерживала меня все эти 32 недели беременности. Почти здесь. *то, что на фото - это моя рука", - с юмором подписал фотографии Александр Людвиг.

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