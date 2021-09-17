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Звезда сериала Моя улюблена Страшко: "Мне дарили и квартиры, и машины, но я от них отказывалась"

17 сентября 2021, 14:14
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Актриса уже 6 лет счастлива в браке с режиссером и актером Дмитрием Малковым.

16 сентября актриса отметила свой 33-й день рождения / фото: Facebook Татьяна Малкова

Звезда сериала "Моя улюблена Страшко", украинская актриса Татьяна Малкова рассказала, почему она не любит дорогие подарки, как познакомилась с мужем и почему отказалась от авто от поклонника.

Татьяна уже 6 лет счастлива в браке с режиссером и актером Дмитрием Малковым. Как рассказала актриса в интервью "VIVA", с ним она познакомилась на съемках.

"Дима снимал фильм-пародию "Мусарская баллада", а я играла проститутку, которая стала полицейским. Забавная ситуация вышла. Раньше я делала озвучку для мультиков и игр. А еще записывала песни для фильмов, которые подставляли под "непоющих" актрис. Друг попросил меня спеть для фильма-пародии... Сейчас Дима говорит, что сразу в меня влюбился!", — поделилась актриса.

Татьяна говорит, что это была взаимная любовь с первого взгляда, она долго не проявляла свои чувства.

"Я же девушка целомудренная, и так просто не сдаюсь. Режиссеры часто заглядываются на актрис, и я сразу решила – так просто не сдамся. И я месяца три держала оборону, но потом не смогла скрывать свои чувства", — рассказала актриса.

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По словам звезды сериала "Моя улюблена Страшко", будущий муж задаривал ее подарками, но этим ее было не удивить, так как в молодости она была довольно популярной девушкой.

Читайте такжеБез очков и брекетов: как выглядит звезда сериала Моя улюблена Страшко Ирина Поплавская в жизни"Мне дарили и квартиры, и машины. Но я всегда от них отказывалась. Мне было важно совсем другое – внимание, общение, хорошее отношение, искренние эмоции. Все, что нельзя купить за деньги", — признается актриса.

фото: Facebook Татьяна Малкова

Однажды один из ухажеров пытался ей подарить машину, но от такого щедрого презента она отказалась.

"Я понимаю, что очень многие девочки мечтают о таких подарках. Думают: хочу дом, хочу крутую тачку, красивую лошадь. А что дальше? Чем платить за сумасшедшие коммунальные счета, где хранить машину, брать деньги на бензин? Как позволить себе конюха, ведь за животным нужен уход. Это все мимолетные желания, но не стратегические решения", — объяснила Татьяна.

Отметим, премьера украинского сериала "Моя улюблена Страшко" состоялась еще 30 августа - это адаптация колумбийского проекта Betty la fea, ставшего основой для российского шоу Не родись красивой.

Автор: Сергей Кущ
viber
сериалы 1+1 Моя улюблена Страшко
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