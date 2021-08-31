Звезда российского сериала Воронины умер прямо на улице

В России умер Артур Диланян - медики не смогли спасти ему жизнь после приступа.
Актер сериалов Воронины и Кухня Артур Диланян умер на сцене Московского Армянского театра в воскресенье, 29 августа.
Как сообщает КП.ру в своем Telegram-канале, Артур Диланян умер на 60-м году жизни.
Отмечается, что он имел серьезные проблемы с сердцем. По доступной информации, прибывшие на вызов врачи скорой помощи диагностировали у мужчины острую сердечную недостаточность.
Как сообщает СтарХит, актеру стало плохо прямо на улице, когда он гулял по территории ВДНХ.
Пока не сообщается, где и когда будет похоронен артист.
Он известный зрителям по сериалам Воронины, Кухня, Пятницкий. Глава вторая, Последний из Магикян, и многим другим киноработам.
Артур Диланян родился 9 сентября 1961 года в Ереване. В 1988 году окончил актерский факультет ВГИКа. в начале 2000-х руководил креативным отделом телерадиокомпании МИР. В 2004-м он устроился на должность режиссера и актера Московского Армянского театра.
Он закончил сниматься в последнем проекте в июне 2021, 9 сентября ему было бы 60 лет.
Как ранее сообщал Главред, скончался знаменитый советский актер театра и кино.