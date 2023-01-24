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Звезда "Правдивой лжи" жестко осудила российский терроризм в Днепре

24 января 2023, 12:56
Актриса Джейми Ли Кертис всем 4,8 млн своих фолловеров показала последствия российского ракетного обстрела в Кремле.
Днепр, Кертис
Звезда "Правдивой лжи" жестко осудила российский терроризм в Днепре / ГСЧС, https://ua.depositphotos.com

Легендарная голливудская звезда Джейми Ли Кертис (известная по ролям в боевике "Правдивая ложь" и серии фильмов ужасов "Хэллоуин убивает") очень жестко в своем Instagram обругала русских оккупантов – за подлый ракетный удар по многоэтажному дому в Днепре.

Актриса всем 4,8 млн своих фолловеров показала последствия российского обстрела.

"Несмотря на постоянную опасность войны, жизнь в Украине порой протекает почти нормально. Но вдруг все меняется, как это произошло в Днепре, после того, как ракета попала в жилой комплекс. Погибли 46 человек, в том числе шесть детей, и 80 получили ранения. Это была одна из самых смертоносных одиночных атак на гражданское население с первых недель войны", – написала знаменитость.

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Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

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