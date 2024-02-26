Звезда популярного на ТВ шоу оскандалилась из-за выпадов в адрес Украины

Актриса известного на украинских телеэкранах проекта Реальная мистика Елена Репина решила резко и негативно высказаться в адрес Евромайдана.

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Елена Репина обвинила Майдан в том, что Россия развязала войну против Украины / Коллаж: Главред, фото: Facebook Е. Репина, скриншот YouTube

Украинская актриса Елена Репина, которая работала в шоу Реальная мистика, попала в скандал. Она озвучила антиукраинские нарративы.

Блогер Алина Доротюк в своем Telegram-канале написала о том, что актриса Репина, которая сыграла роль Веры Ивановны в Реальной мистике, считает Евромайдан причиной начала полномасштабной войны.

"Я не была на Майдане. Я ненавижу Майдан. Я считаю, что Майдан убил Украину. Вот то, что сейчас с нами, это последствия Майдана. Вы можете меня заплевать, можете не заплевать", - написала Репина в Facebook. видео дня

"Для меня война началась 13 апреля 2014 года. Было невыносимо больно и непонятно почему, почему у нас? Почему дети Донбасса стали личинками колорада... И почему так круто перевернули историю? И победившие фашизм люди стали врагами? И вера, которой крещена наша земля князем Владимиром, стала ненужной? И почему за восемь лет, никто не захотел мирно уладить конфликт?" – также сказано в одном из постов Репиной.

Напомним, украинский певец ALEKSEEV попал в скандал в Израиле. Пользователей Сети возмутило, что он пел русскоязычную песню.

Певица Анна Тринчер наконец-то ответила на обвинения в плагиате шоу. Она сказала, что действительно записывала свое шоу там же, где и блогер Алина Шаманская, но на два дня раньше ее.

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