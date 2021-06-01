Звезда Playboy обольстительно показала сочные формы в спа-салоне

Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva/

Украинская светская львица Даша Астафьева поделилась с поклонниками хорошим настроением и своими шикарными формами. Девушка уехала отдыхать, посетила СПА и не смогла сдержать своего восторга и свои шикарные формы.

Даша посветила сексуальным телом и аппетитной грудью в супер-крошечном бикини, которое позволило в полной мере насладится всеми достоинствами шикарной девушки.

"Время СПА... идеальное место для души и тела ... Безупречный сервис с лучшими профессионалами во всех видах массажа и SPA-процедурах. Я чувствую себя легче и счастливее", - пишет Астафьева.

Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva/

Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva/

Поклонники и друзья певицы позитивно восприняли ее новые сексуальные фото, и выразили свой восторг.

"Я по мужикам, но даже я немею при виде тебя", "Красота! Всё.. на ночь сегодня не ем)", "Как можно быть такой красивой?!", "Фигурка. Сама богиня красоты!!!", "бесподобная", "Идеальная", - пишут в комментариях.

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